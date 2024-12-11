Знання англійської мови – обов'язковий пункт для кар'єри сучасної людини

Знання англійської мови потрібні у будь-якій професії. Вільне володіння іноземною відкриває кордони і сприяє у професійному зростанні. Однак для того, щоб вивчити мову, самих шкільних уроків може не вистачити. Звісно, діти можуть мати додаткові уроки. Однак важливо самостійно повторювати вивчений матеріал, а головне у цьому – правильна мотивація. Як налаштувати себе і дитину на вивчення іноземної та які мобільні застосунки допоможуть перевірити знання, розповідає «Освіта.ua».

З чого почати вивчення англійської

Для того щоб створити свій графік навчання та знайти потрібні ресурси, треба поставити собі чітку мету. Насамперед слід відповісти на запитання навіщо вам англійська:

навчання за кордоном,

подорожі,

робота у галузі, де необхідно володіти іноземною мовою,

іспит з англійської.

Відповіді на ці запитання і стануть ціллю та мотивацією вчитися.

Далі налаштуйте власний розклад. Регулярність занять вкрай важлива, тож варто визначити дні та час, коли ви зможете навчатися. Плануйте розклад занять, а для більшої ефективності розділяйте їх за категоріями: дні лексики, граматики, аудіювання та читання.

Зверніть увагу на те, що дуже важливо постійно виділяти час для поповнення словникового запасу, вивчати мінімум 5-10 слів щодня. Це можна робити, записуючи нову лексику в словник та повторюючи її час від часу.

Відразу пробуйте практично застосовувати свої знання: читайте книжки, переглядайте фільми чи відео англійською, шукайте співрозмовників. У мережі можна знайти відповідний контент навіть для новачків з різним рівнем знань. Це підтримає мотивацію та дозволить одразу бачити результати своєї праці.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Застосунки для щоденної практики іноземної

Щоб зручно користуватися інтернет-ресурсами для вивчення англійської, потрібно мати доступ до ноутбука чи комп’ютера. Натомість мобільні застосунки завжди поруч. Ними зручно користуватися навіть в дорозі, де замість нудьгувати можна перевірити свої знання на практиці.

Duolingo

Цей додаток чи не найпопулярніший для вивчення англійської та інших мов. Він має ігровий інтерфейс і цікаве наповнення. У застосунку можна опанувати навички читання, письма, розмовної мови та аудіювання. Додаток зорієнтований на індивідуальне навчання, адже адаптує контент відповідно до рівня користувача. Також він заохочує регулярну практику, відстежуючи кількість днів поспіль, коли ним користувались.

Babbel

Цей додаток дозволяє навчатися на основі діалогів, практичних занять із граматики та акцентує на розширенні словникового запасу. Він формує навчальний план залежно від індивідуальних цілей. Кожен урок розпочинається з діалогу, де потрібно слухати й читати розмови між носіями мови, а потім заглиблюватися у вивчення слів, граматики та вимову на основі цього діалогу.

HelloEnglish

Тут є 475 уроків у форматі ігор, вікторин та бесід. Додаток допомагає покращити граматику, словниковий запас, читання, письмо та сприйняття на слух. Після завантаження програми необхідно буде налаштувати обліковий запис та вибрати рідну мову. Потім застосунок проведе оцінювальний тест, щоб визначити рівень володіння англійською, а далі запропонує індивідуальний навчальний план.