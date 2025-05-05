Ексдиректор чи екс-директор: як писати слова із «екс» за новим правописом
Після запровадження нового українського правопису люди часто помилково користуються правилами, які втратили чинність. Якщо ви вагаєтесь, як правильно писати слова із «екс» – разом чи через дефіс, то цей матеріал для вас.
Згідно з новим правописом, слова з першою іншомовною частиною анти-, віце-, екс-, контр-, лейб-, обер-, штабс-, унтер- варто писати разом. Якщо раніше правильно було писати екс-директор через дефіс, то зараз це вважається помилкою.
Із власними назвами та абревіатурами частини анти-, екс- пишуться з дефісом: Анти-Дюринг, екс-Югославія.
Правильні приклади написання слів із «екс»:
- «СБУ затримала ексдиректора комунального підприємства через підробку документів».
- «Серед запрошених гостей буде експрезидент із дружиною».
- «Суд конфіскував майно у ексдружини затриманого на хабарях чиновника».
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Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
- «По батькові» чи «по-батькові»
- «Хабара» чи «хабаря»
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.