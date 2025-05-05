Після запровадження нового українського правопису люди часто помилково користуються правилами, які втратили чинність. Якщо ви вагаєтесь, як правильно писати слова із «екс» – разом чи через дефіс, то цей матеріал для вас.

Згідно з новим правописом, слова з першою іншомовною частиною анти-, віце-, екс-, контр-, лейб-, обер-, штабс-, унтер- варто писати разом. Якщо раніше правильно було писати екс-директор через дефіс, то зараз це вважається помилкою.

Із власними назвами та абревіатурами частини анти-, екс- пишуться з дефісом: Анти-Дюринг, екс-Югославія.

Правильні приклади написання слів із «екс»:

«СБУ затримала ексдиректора комунального підприємства через підробку документів».

комунального підприємства через підробку документів». «Серед запрошених гостей буде експрезидент із дружиною».

із дружиною». «Суд конфіскував майно у ексдружини затриманого на хабарях чиновника».

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