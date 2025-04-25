«Доброго дня» чи «Добрий день»: як ви скажете, вітаючись із кимось при зустрічі чи під час розмови? Мовознавці розповідають, який із цих варіантів більш притаманний українській мові.

Редакторка Ольга Васильєва розповіла, що для української мови традиційним є привітання «Добрий день», «Добридень» та «Добрий вечір», адже саме такі формули можна помітити у народній творчості та у творах письменників. Мовознавець Олександр Пономарів також зазначав три офіційні формули вітання: «Добрий день», «Добрий вечір», але «Доброго ранку».

На думку Ольги Васильєвої, твердження, що форма «Добрий ранок» помилкова, не обґрунтована. Вона, ймовірно, виникла ще раніше, ніж «Доброго ранку», адже саме «Добрий ранок» фіксується у фразеологічному словнику Валер’яна Підмогильного та Євгена Плужника (1927 рік). У російсько-українському словнику сталих виразів (1959 рік) Івана Виргана, Марії Пилинської подаються обидві форми: «Доброго ранку!; добрий ранок!».

Якщо про вітання «Добрий ранок» мовознавці ще можуть сперечатися, то про «Добрий день» та «Добрий вечір» їхня думка є одностайною.

Правильні приклади вітання:

«Добрий вечір тобі, пане господарю».

«Добрий день! Я б хотіла поспілкуватись із менеджером».

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