Напередодні свят від українців можна почути привітання з «наступаючим», що є калькою з російської. Мовознавці радять уникати цього дієприкметника та рекомендують замінити його на слово «прийдешній».

Як повідомляє проєкт «Мова – ДНК нації», мовознавці радять уникати невластивих українській мові активних дієприкметників, які закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий: бачачий, спляча, слабнучий, наступаючий.

Якщо ж ми говоримо про свята, то можна легко запам’ятати, що Новий рік ні на кого не наступає, він приходить або настає, тому слово «наступаючий» краще замінити на «прийдешній» або просто побажати «Веселих свят», «Щасливого Нового року», «Спокійних свят».

Приклади правильного привітання зі святами:

«З прийдешнім Новим роком, нехай у вашій сім’ї панує спокій»

«Нехай тобі щастить у Новому році, зі святом»

«Щасливих Великодніх свят»

«У Марії скоро день народження, не забудь привітати її з прийдешнім святом»

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