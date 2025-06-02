СБУ провела масштабну спецоперацію та уразила 41 ворожий літак. Спецслужба готувала цю операцію півтора року. Чи, може, правильно говорити «півтори роки»? Розберімося разом, який варіант правильний.

Філологиня Катерина Лепська на своєму ютуб-каналі пояснює, що числівник «півтора» можна вживати лише з іменниками чоловічого або середнього роду однини, а також використовувати родовий відмінок, який відповідає на питання: «Кого? Чого?». Іменники, які вживаються із числівником «півтора» мають закінчення -а (-я) або -у (-ю). До прикладу, півтора року, півтора місяця, півтора метра, півтора відра.

Числівник «півтори» вживається із іменниками жіночого роду однини: півтори доби, півтори тонни, півтори хвилини, півтори сотні.

Правильні приклади вживання числівників півтора та півтори:

СБУ готувала спецоперацію зі знищення літаків у Росії півтора року .

. Висота цієї ями щонайменше півтора метра .

. Через півтора місяця Олег матиме відпустку та приїде додому.

Олег матиме відпустку та приїде додому. Півтори сотні учнів зібрались на свято останнього дзвоника.

учнів зібрались на свято останнього дзвоника. Півтори тонни фруктів зіпсувались через спекотну погоду.

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