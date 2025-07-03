Слово «суп» запозиченим з французької мови (soupe), а не з російської

Можна почути суперечки про те, що слово «суп» не притаманне українській мові та навіть що воно російського походження. Розберімось, хто у кого вкрав слово «суп» та які відповідники є в українській мові.

У науковому журналі «Українознавчі студії» Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника оприлюднено пояснення, що слово «суп» означає «рідка страва, юшка» і є запозиченим з французької мови (soupe), а не з російської.

Говорити на рідкі страви «суп» не вважається помилкою. Окрім слова «суп», у сучасній українській мові вживається слово «зупа» – зазвичай, у діалектному мовленні. У різних регіонах України можна почути також «юшка» чи «бульйон», «росіл».

Рідкі страви також можуть мати власні назви: «борщ», «зелений борщ» (без додавання буряка, зазвичай із щавлем та вареним яйцем), «капусняк» та інші.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.