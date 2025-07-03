Хто у кого вкрав слово «суп» і як правильно його називати українською
Можна почути суперечки про те, що слово «суп» не притаманне українській мові та навіть що воно російського походження. Розберімось, хто у кого вкрав слово «суп» та які відповідники є в українській мові.
У науковому журналі «Українознавчі студії» Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника оприлюднено пояснення, що слово «суп» означає «рідка страва, юшка» і є запозиченим з французької мови (soupe), а не з російської.
Говорити на рідкі страви «суп» не вважається помилкою. Окрім слова «суп», у сучасній українській мові вживається слово «зупа» – зазвичай, у діалектному мовленні. У різних регіонах України можна почути також «юшка» чи «бульйон», «росіл».
Рідкі страви також можуть мати власні назви: «борщ», «зелений борщ» (без додавання буряка, зазвичай із щавлем та вареним яйцем), «капусняк» та інші.
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- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
- «По батькові» чи «по-батькові»
- «Хабара» чи «хабаря»
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