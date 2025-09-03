Читати «вголос» чи «в голос»: як не помилитись за новим правописом
Після прийняття нового українського правопису люди можуть робити помилки, оскільки ще звикають до нових правил. Проте, часто ці помилки стосуються тих правил, які були й у старій редакції правопис. До прикладу, як ви напишете прислівник «вголос» – разом чи окремо?
Це правило є у новому українському правописі та було й у старій редакції. Слово «вголос» є прислівником, який утворений сполученням прийменника з іменником. Цей прислівник завжди пишеться разом.
До прислівників, які також пишуться разом, згідно з цим правилом, можна також віднести: вбік, ввечері, вволю, вгорі, вдень, взнаки, вниз, вкупі, вперед, вслід, доволі, докупи, донизу, згори, зверху, зроду, зсередини, зозла та інші.
Правильні приклади написання:
- Цю книгу ми читали вголос.
- Він так захопився малюванням, що почав озвучувати свої думки вголос.
