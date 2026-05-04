В українському правописі є чітке правило, яке це пояснює

На письмі люди часто припускаються помилки у написанні певних слів. Не виключенням є й складні сполучники. На вашу думку, як правильно писати: «начебто», «начеб то» чи «наче б то»? Розберімось разом.

В українському правописі є чітке правило, яке це пояснює. Разом потрібно писати складні сполучники, утворені внаслідок поєднання повнозначних чи службових слів із частками або прийменниками: немов, немовби, ніби, ніби, нібито, начебто, тобто, щоб, якщо та ін.

Тобто складний сполучник «начебто» потрібно писати тільки разом.

Правильні приклади вживання «начебто» у реченні:

«Тарас дивився на Остапа такий здивований, начебто це був і не Остап зовсім» (Довженко)

Не можу знайти свої окуляри, але начебто клав їх на стіл.

