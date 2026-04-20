Одним із поширених росіянізмів є вислів «купувати в розстрочку»

Під час повномасштабної війни українці все частіше звертають увагу на російські слова та кальки, уникаючи їх. Одним із поширених росіянізмів є вислів «купувати в розстрочку». Мовознавці пояснили, як говорити правильно.

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів пояснював для «ВВС Україна», що вислів «купить (продать) в рассрочку» українською мовою правильно перекласти – «купити (продати) на виплат».

Проєкт «Мова – ДНК нації» оприлюднив також пояснення мовознавця Бориса Антоненка-Давидовича: «В українській мові є дієслово строчити з похідним від нього іменником строчіння (“Хазяїн шиє, якусь полу від кожуха строчить”, – Марко Вовчок); є й слова, що позначають протилежну до них дію, – розстрочувати, розстрочування, але вони стосуються кравецтва, а не умов сплати під час купівлі. Відповідно до російського вислову “в рассрочку” є в українській мові давній вислів “на виплат”: “Дурно не треба, можна на виплат” (М. Коцюбинський)».

Правильні приклади вживання:

Куплю цей комп’ютер на виплат, зараз маю обмаль грошей.

У цьому магазині є вигідна пропозиція – можна купити на виплат.

