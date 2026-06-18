Європа готується зустрічати справжню африканську спеку

Західна і центральна Європа вже приймають африканську спеку, і до кінця тижня температури ще зростуть. Її пік припаде орієнтовно на 22–24 червня, а у Франції готуються відчути екстремальні +44°С. Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповів, до чого готуватись Україні.

За словами синоптика, у середу, 17 червня, температурні максимуми в Україні ледве дотягнули +30°С, а Європа готується зустрічати справжню африканську спеку.

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«Причиною такого сплеску температур стане блокуючий антициклон. Саме він сформує над більшою частиною Європи “тепловий купол” – своєрідну “атмосферну кришку”, під якою тривалий час зберігатиметься розпечене повітря. У результаті температура щодня підвищуватиметься, а спека посилюватиметься. До речі, наші польські сусіди теж готуються “грітися”», – пояснює синоптик.

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Віталій Постригань пише, що більша частина території України перебуває під опікою циклону з північного сходу. До України транспортується свіже повітря з північних широт, яке робить атмосферу нестійкою з короткочасними грозовими дощами.

19 червня погода буде сонячною, переважно сухою, а температура підвищиться. Вночі – 11–16°С, вдень – 22–27°С. У вихідні, 20–21 червня, очікується приємна літня погода: маловітряна, багато сонця та без опадів. Температура вночі – 13–18°С, вдень – 23–28°С.

«Атмосфера над Україною не готова у найближчий час до побудови “теплового купола”, який може організувати у нас тривалий спекотний період. Проте потенціал для короткочасного винесення теплого повітря у поєднанні з активним сонячним прогрівом є, тому кілька по-справжньому літніх днів з денними 25–28°С є. Тож на вихідних зігріємось і ми, проте комфортно», – розповів директор Черкаського обласного гідрометцентру.

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