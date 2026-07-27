Безпілотники могли влучити у будівлі ФСБ та МВС у Бєлгороді

У ніч на понеділок, 27 липня, Ростов-на-Дону, Бєлгород та Удмуртська Республіка зазнали атаки безпілотників. Під удар потрапили об'єкти транспортної, портової та військової інфраструктури. Про це повідомили моніторингові канали та президент України Володимир Зеленський.

У Ростові однією з цілей стала залізнична інфраструктура міста. Також повідомляли про удари по місцевому морському порту та Азовському оптико-механічному заводу, який входить до російського оборонно-промислового комплексу та виробляє оптико-електронні, радіолокаційні й високоточні системи.

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Відзначимо, що Ростовський морський торговельний порт є універсальним перевантажувальним комплексом. Попри розташування на річці Дон, він має статус морського порту, оскільки входить до системи Азово-Чорноморського басейну та забезпечує міжнародне судноплавство. Через порт проходять судна під іноземними прапорами, а також здійснюються процедури відкриття й закриття державного кордону для міжнародних рейсів. Порт обслуговує перевезення до країн Чорноморського та Середземноморського басейнів і нині складається з чотирьох вантажних районів.

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За інформацією російської влади, внаслідок нічної атаки у Ростові загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення. Також пошкоджено житловий будинок на вул. Береговій, що розташований приблизно за 1,5 км від порту.

Водночас масованої атаки безпілотників зазнав і Бєлгород. За повідомленнями моніторингових каналів, безпілотники могли влучити у будівлі ФСБ та МВС, після чого там спалахнула пожежа. Також повідомлялося про повторні вибухи та займання автомобілів у дворах.

Крім того, у Бєлгороді сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла залишилися мешканці центральної частини міста та району Харківської гори.

Про вибухи та роботу російської ППО повідомляли й жителі міста Сарапул в Удмуртській Республіці. Однією з цілей атаки став резервуарний парк комбінату «Пріоритет» Росрезерву (колишній «Обрій»).

Це стратегічний об'єкт державного значення, який розташований у селищі Борок Камбарського району Удмуртії. Комбінат перебуває під воєнізованою охороною та використовується для довгострокового зберігання державних запасів пального, нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів, призначених для використання в надзвичайних ситуаціях або для забезпечення військових потреб. Голова Удмуртської Республіки Алєксандр Бречалов підтвердив атаку безпілотників і заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили кілька дронів над регіоном. За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав, а на місцях працюють екстрені служби.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на 27 липня українські далекобійні засоби ураження завдали ударів по низці стратегічних об'єктів на території Росії. За його словами, під удар потрапив експортний термінал у Ростовській області, розташований приблизно за 250 км від лінії фронту, а також нафтові об'єкти в Ярославській області та Удмуртській Республіці, що більш ніж за 1300 км від державного кордону України.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня українські безпілотники також атакували низку регіонів Росії та тимчасово окуповані території. За даними моніторингових телеграм-каналів, під ударами опинилися логістичні комплекси, об’єкти енергетичної інфраструктури та військові об’єкти. Зокрема, у Саратовській області після оголошення повітряної тривоги через ракетну загрозу та атаку БпЛА сталася масштабна пожежа в районі вулиці Енгельс-1.