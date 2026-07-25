Вибухи в Бєлгородській області РФ 25 липня

У ніч на суботу, 25 липня, українські безпілотники атакували регіони Росії та окуповані території. У містах спалахнули пожежі на логістичних складах, обʼєктах енергетичної інфраструктури, а також загорілася військова казарма. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали.

За даними Astra, уночі в Саратовській області РФ оголошували ракетну небезпеку та небезпеку через БпЛА. Місцеві жителі повідомили про сильну пожежу на вулиці Енгельс-1, де, ймовірно, розташована військова частина. Відомо, що неподалік від охопленої вогнем казарми також розташовані об’єкти військового аеродрому «Енгельс-2».

Очевидці оприлюднили фото та відео, на яких видно густий дим і сильну заграву.

Exilenova+ пише, що в Енгельсі загорівся колишній штаб 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної Донбаської Червонопрапорної дивізії.

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Після атаки дронів пожежа також спалахнула в російському Ростові. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, задимлення та масштабне займання.

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У Бєлгороді під ударами українських БпЛА опинилися логістичні склади, підстанція «Южная» та район ТЕЦ «Луч», передає Exilenova+.

Водночас виконувач обов’язків губернатора Бєлгородської області Алєксандр Шуваєв заявив, що в Бєлгороді та окрузі є постраждалі внаслідок атаки українських БпЛА, пошкоджено багатоквартирний будинок та комерційний об’єкт. В оперативному штабі російського регіону повідомили про одного постраждалого внаслідок атаки БпЛА.

У тимчасово окупованих Луганську, Донецьку, Мелітополі, Бердянську та Керчі мешканці також повідомляли про вибухи.

За даними військового руху «Атеш», уночі стався блекаут у Бердянську, разом зі світлом зникла й вода. Масове відключення зафіксували у Мелітополі та Генічеську.

У Донецьку влучання зафіксували в напрямку депо та промислової зони житлового масиву «Азотний». За інформацією агентів, у Ленінському районі пролунав потужний вибух – від ударної хвилі у будинках вилетіло скло. У мікрорайоні Широкий повідомляють про обстріл автозаправної станції «Донпаливо» та сильну пожежу.

Доповнено о 14:30. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони повторно уразили підприємство у російському Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія наносить удари по українцях. Відстань від державного кордону України до атакованого об’єкта становить близько 1200 км. Також під удар потрапили НПЗ у Тюмені, логістичний об’єкт у Єкатеринбурзі, склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня Сили оборони завдали удару по одному з ключових військових підприємств у російському Кірові, яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки, що використовується під час атак на українські міста. Крім того, військові уразили нафтовий об'єкт, розташований майже за 1350 км від кордону.