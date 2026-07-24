Вибухи та дим у районі Санкт-Петербурга після атаки БпЛА

У ніч на п’ятницю, 24 липня, безпілотники атакували Санкт-Петербург, Ленінградську область, Твер та тимчасово окупований Крим. Внаслідок ударів загорілися склади російського маркетплейсу Wildberries, а в аеропорту «Пулково» виникли затримки рейсів. Про це повідомили російські ЗМІ, губернатор Ленінградської області Алєксандр Дрозденко та моніторингові канали.

За словами Дрозденка, над Ленінградською областю нібито ліквідували 50 українських дронів. Водночас місцеві жителі повідомляли про вибухи та дим у районі Санкт-Петербурга, а в соцмережах поширили відео наслідків атаки.

Увага, у відео присутня ненормативна лексика!

Пізніше губернатор підтвердив удар по складу Wildberries у Новосаратовці поблизу Санкт-Петербурга. Він також відзначив, що внаслідок атаки постраждали троє людей.

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Телеграм-канал Exilenova+ пише, що внаслідок атаки були уражені два важливі логістичні хаби російського маркетплейсу Wildberries у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області.

Один із них – логістичний комплекс «Шушари» у Санкт-Петербурзі, який є одним із найбільших центрів обробки та розподілу товарів Wildberries на північному заході РФ. Його площа становить близько 106 тис. м2, а комплекс забезпечує логістику для Санкт-Петербурга, Ленінградської області та інших регіонів Північно-Західного федерального округу.

Другий об'єкт – логістичний парк «Уткіна Заводь» у Новосаратовці Ленінградської області. Це один із найбільших складських комплексів класу «А» у регіоні площею близько 210 тис. м2. На його території розташовані логістичні потужності різних компаній, зокрема склади, які використовує Wildberries. Оскільки логістичний парк об'єднує майданчики кількох орендарів, пошкодження внаслідок атаки могли отримати й інші компанії.

Приблизно о 02:30 у Твері та області також пролунали вибухи. Ймовірно, під удар також міг потрапити склад Wildberries.

Тим часом вибухи третю ніч поспіль лунали у тимчасово окупованому Криму, безпілотники атакували Сімферополь, Севастополь, Євпаторію, Судак та інші населені пункти. За даними моніторингових ресурсів, одним із об'єктів у Сімферополі став логістичний хаб Wildberries. Згодом інформацію про атаку на склад підтвердили й у самій компанії.

Зранку 24 липня у російському Кірові повідомили про ймовірний удар по підприємству «Авіатек», яке входить до російського військово-промислового комплексу. За попередніми даними, по території заводу влучила ракета.

«Авіатек» спеціалізується на виробництві авіаційного обладнання та продукції для оборонної промисловості РФ.

Завод бере участь у виробництві зенітно-ракетних комплексів «Тор», а також ракет Х-101 і Х-59М2/Х-59М2А, постачаючи комплектуючі для їхніх двигунів. Підприємство також займається виробництвом, ремонтом і модернізацією катапультних крісел К-36ДМ, які використовуються на винищувачах Су-34 і Су-57.

Доповнено об 11:52. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони України завдали удару по одному з ключових військових підприємств у російському Кірові, яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки, що використовується під час атак на українські міста. Крім того, військові уразили нафтовий об'єкт, розташований майже за 1350 км від кордону.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня безпілотники атакували кілька регіонів Росії, зокрема Воронезьку, Ульяновську області та Башкирію, а також тимчасово окуповані Крим і Луганськ. Серед імовірних цілей тоді називали логістичний хаб Wildberries у Воронежі, після попередніх атак на який компанія обмежила роботу складу в нічний час.