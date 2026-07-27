Відповідаючи на запитання про можливе повторне призначення Федорова, президент не дав прямої відповіді

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відставку Михайла Федорова, заявивши, що кадрове рішення продиктоване необхідністю підвищити ефективність роботи всієї державної системи в умовах війни. Про це він сказав в інтерв'ю Sky News, яке було опубліковане у понеділок, 27 липня.

Зеленський відзначив, що він із повагою ставиться як до Федорова, так і до колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Водночас президент наголосив, що успіх військових операцій залежить не від окремих посадовців, а від злагодженої роботи всіх залучених структур.

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Відповідаючи на запитання про можливе повторне призначення Федорова, президент не дав прямої відповіді. Він лише зауважив, що не допустить, аби внутрішні суперечки між керівниками відомств впливали на ухвалення рішень у сфері оборони.

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«У мене немає часу на розмови чи переговори. Немає часу спочатку вислухати одну сторону, а потім іншу, бо дві сторони не готові зустрічатися щодня», – пояснив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна потребує нових підходів до мобілізації, більшої взаємодії між Генеральним штабом і Міністерством оборони, а також ефективних рішень щодо розвитку систем протидії балістичним ракетам. Окремо Зеленський підкреслив, що високо оцінює досягнення Федорова у розвитку безпілотних технологій. Водночас, за його словами, навіть найсучасніші дрони не можуть повністю замінити українських військових на передовій.

«Якщо у вас не буде солдатів на фронті, ви втратите одну територію, втратите село, а після села ви втратите місто», – наголосив президент.

Нагадаємо, 16 липня Михайло Федоров заявив, що його звільнення з посади міністра оборони стало наслідком блокування реформ і нових ініціатив з боку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За словами Федорова, саме розбіжності щодо змін у війську призвели до кадрового рішення.

Уже 20 липня Сирський уперше відреагував на ці заяви. У колонці для «Мілітарного» він зазначив, що інформація про нібито конфлікт із Федоровим стала для нього несподіванкою.

Водночас «Українська правда» з посиланням на власні джерела писала, що до відставки Федорова міг бути причетний голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За інформацією видання, кадрові зміни могли бути пов'язані з реформою оборонних закупівель.