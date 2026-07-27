Статиця найкраще росте на відкритих сонячних ділянках

Статиця, яку ще називають морською лавандою або кермеком, останніми роками дедалі частіше зʼявляється на клумбах. Її цінують за тривале цвітіння, ніжні пастельні відтінки та невибагливість у догляді. Крім того, ця рослина чудово підходить для створення сухих букетів, адже суцвіття надовго зберігають свою форму та колір. Як і де її висаджувати, пише The House Digest.

Чому статиця стала такою популярною

Статиця зазвичай вирощується як однорічна декоративна рослина. Вона утворює безліч дрібних суцвіть, які можуть бути рожевими, бузковими, блакитними, білими, жовтими або червоними. Особливо популярними стали сорти ніжних рожево-бузкових відтінків, які нагадують хмаринки солодкої вати.

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Рослина рясно цвіте протягом літа й зберігає декоративність майже до осені.

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Де найкраще висаджувати

Статиця найкраще росте на відкритих сонячних ділянках. Для пишного цвітіння їй потрібно щонайменше шість годин прямого сонячного світла щодня.

Найкраще підійдуть місця з південного боку будинку або клумби. Водночас під час тривалих періодів сильної спеки рослина може потребувати трохи більше уваги.

Висота більшості сортів сягає приблизно 40–50 сантиметрів, тому їх можна висаджувати як у квітниках, так і в контейнерах на терасі чи балконі.

Як доглядати за рослиною

Однією з головних переваг статиці є її посухостійкість. Після того як рослина добре вкоріниться, вона легко переносить нестачу вологи й не потребує частих поливів.

Проте молоді сіянці слід поливати регулярно, поки вони не зміцніють.

До складу ґрунту статиця невибаглива, однак важливо, щоб земля була пухкою та добре пропускала воду. Застій вологи біля коренів може негативно вплинути на розвиток рослини.

Коли висівати насіння

Якщо вирощуєте статицю через розсаду, насіння рекомендується висівати в приміщенні приблизно за 8–10 тижнів до завершення весняних заморозків. Після встановлення стабільно теплої погоди молоді рослини можна пересаджувати у відкритий ґрунт.

Ідеальна квітка для букетів

Статиця високо цінується флористами, адже її суцвіття майже не втрачають декоративності після зрізання. Вони чудово підходять як для свіжих, так і для сухих композицій.

Щоб квіти довше залишалися свіжими у вазі, стебла рекомендують зрізати вранці, коли рослина максимально насичена вологою.