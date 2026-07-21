За прикметами, ці рослини нібито допомагають захищати дім від недоброзичливців і водночас сприяють достатку

Здавна люди наділяли деякі рослини особливим символічним значенням. Вважалося, що окремі квіти можуть сприяти добробуту, сімейній злагоді та домашньому затишку. Наукових доказів цьому немає, однак багато таких прикмет і сьогодні залишаються частиною народної традиції. Які квіти принесуть щастя і добробут у ваш дім, пише «Радіо Трек».

Півонії

Півонії здавна вважаються символом достатку, процвітання та добробуту. За народними віруваннями, їх рекомендували висаджувати біля входу на подвір'я або поруч із будинком. Існувало повір'я, що пишне та рясне цвітіння цих рослин віщує господарям успішний і заможний рік.

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Окрім символічного значення, півонії цінують за великі ароматні квіти та довговічність, адже вони можуть рости на одному місці багато років.

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Чорнобривці

Чорнобривці – одна з найулюбленіших квітів українських садівників. У народі їх вважали символом домашнього тепла та своєрідним оберегом оселі.

За прикметами, ці рослини нібито допомагають захищати дім від недоброзичливців і водночас сприяють достатку. Саме тому їх часто висаджували біля воріт, уздовж доріжок або поблизу входу до будинку.

Нагідки

Нагідки, або календула, також посідають особливе місце в народних віруваннях. Їм приписували здатність приносити позитивні зміни, добрі новини та фінансовий добробут.

Вважалося, що якщо календула довго й рясно цвіте, це може бути добрим знаком, який віщує успіх у справах і достаток у родині.