Рудбекія чудово підходить для тих, хто хоче створити яскраву клумбу без складного догляду

Спекотне літо та тривалі періоди без дощів змушують садівників дедалі уважніше обирати рослини для клумб. Якщо немає можливості поливати квіти щодня, варто звернути увагу на види, які добре витримують нестачу вологи. Вони не лише прикрасять ділянку яскравим цвітінням, а й потребуватимуть значно менше догляду. Про найвитриваліші з них пише УНІАН.

Водночас варто пам'ятати, що повністю без води не здатна рости жодна рослина. Навіть найвитриваліші квіти потребують поливу після посадки та під час тривалої посухи. Проте вони значно легше переносять спекотну погоду, ніж більшість декоративних культур.

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Ехінацея

Ехінацея – одна з найвитриваліших багаторічних рослин для сонячних клумб. Вона легко переносить спеку, добре росте на різних типах ґрунтів і тривалий час обходиться без додаткового поливу.

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Крім декоративності, ця рослина приваблює бджіл і метеликів, а також часто розмножується самосівом, поступово заповнюючи квітник.

Рудбекія

Рудбекія чудово підходить для тих, хто хоче створити яскраву клумбу без складного догляду. Великі жовті, помаранчеві або двоколірні суцвіття прикрашають сад майже все літо.

Рослина добре переносить спеку, рідко потребує поливу та приваблює комах-запилювачів, що особливо корисно для саду й городу.

Очиток

Очиток, або седум, належить до сукулентів, які накопичують вологу у своїх м'ясистих листках. Саме тому він легко переносить тривалі посушливі періоди.

Існують як ґрунтопокривні, так і високорослі сорти. Багато з них цвітуть із середини літа майже до осені та чудово підходять для рокаріїв, альпійських гірок і сонячних клумб.

Агапантус

Агапантус походить із південної частини Африки, тому добре пристосований до спекотного клімату.

Рослина формує ефектні кулясті суцвіття білого, блакитного або фіолетового кольору. Поливати її потрібно нечасто, але достатньо рясно, особливо в період активного росту.

У регіонах із холодними зимами агапантус потребує укриття або вирощується як контейнерна культура.

Лаванда

Лаванда давно стала однією з найулюбленіших рослин українських садівників. Вона добре почувається на сонячних ділянках із легким, добре дренованим ґрунтом і легко переносить спеку.

Окрім красивого цвітіння та приємного аромату, лаванда приваблює бджіл і допомагає відлякувати деяких шкідників. Після вкорінення вона потребує лише помірного поливу навіть у спекотні літні місяці.