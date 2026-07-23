Окрім підживлення, важливо правильно доглядати за посадками

Велика, щільна та соковита цибуля формується не лише завдяки якісному посадковому матеріалу. У другій половині літа рослина особливо потребує правильного живлення, адже саме в цей період активно наростає цибулина. Якщо своєчасно внести потрібні добрива й уникнути типових помилок у догляді, урожай буде значно більшим, а головки добре зберігатимуться взимку. Більше про це пише ТСН.

Чому цибуля виростає дрібною або починає гнити

Однією з найпоширеніших причин поганого врожаю є надмірне зволоження ґрунту. Коли вода застоюється біля коріння, створюються сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань, через що цибулини починають підгнивати ще на грядці.

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Не меншою проблемою є надлишок азоту в середині літа. Рослина продовжує активно нарощувати зелене перо, тоді як формування цибулини сповільнюється. Також негативно впливають загущені посадки, нестача сонячного світла, відсутність сівозміни та велика кількість бур'янів, які затримують вологу й погіршують циркуляцію повітря.

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Чим підживити цибулю для великої головки

Коли перо вже добре сформоване, цибуля потребує насамперед калію та фосфору. Саме ці елементи відповідають за активний ріст цибулини, покращують її щільність, смак і лежкість.

Для підживлення можна використати 30 г суперфосфату та 20 г сульфату калію на 10 л води. Також підійдуть комплексні добрива для цибулевих культур, які містять підвищену кількість калію. Вносити їх потрібно лише по вологому ґрунту, щоб не пошкодити кореневу систему.

Деревний попіл – натуральне добриво та захист від гнилі

Одним із найкращих природних засобів для цибулі залишається деревний попіл. Він містить калій, кальцій, магній та інші мікроелементи, необхідні для формування великих цибулин. Крім того, попіл допомагає трохи знизити кислотність ґрунту та створює менш сприятливі умови для розвитку деяких грибкових хвороб.

Попіл можна просто розсипати між рядами з розрахунку приблизно одна склянка на квадратний метр, а потім злегка розпушити ґрунт. Інший варіант – приготувати настій із 200 г попелу на 10 л води та полити ним грядки.

Коли доречний нашатирний спирт

Нашатирний спирт використовують лише тоді, коли рослинам бракує азоту. Про це свідчить світле або пожовкле перо на початку росту. Для підживлення достатньо розчинити 2–3 столові ложки 10% нашатирного спирту в 10 літрах води.

Однак у другій половині літа зловживати таким підживленням не варто. Надлишок азоту змусить цибулю знову нарощувати листя замість формування великих головок, а також погіршить їхню лежкість після збирання.

Як отримати максимальний урожай

Окрім підживлення, важливо правильно доглядати за посадками. Поливайте цибулю регулярно, але не допускайте застою води. Приблизно за два-три тижні до збирання врожаю поливи потрібно повністю припинити, щоб цибулини визріли та краще зберігалися.

Також регулярно розпушуйте міжряддя, видаляйте бур'яни та не висаджуйте цибулю кілька років поспіль на одному місці. Це значно зменшує ризик розвитку грибкових захворювань і допомагає отримати здоровий урожай.