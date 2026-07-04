У середині літа можна успішно висівати чимало скоростиглих культур

Липень – це не лише час активного збирання ранніх овочів, а й чудова нагода повторно засіяти звільнені грядки. Після викопування часнику, цибулі чи ранньої картоплі на ділянці ще достатньо часу, щоб виростити новий урожай зелені та овочів до осені. Що посадити, пише AgroNews.

Які культури варто сіяти у липні

У середині літа можна успішно висівати чимало скоростиглих культур.

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Для повторного вирощування найкраще підходять:

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огірки ранньостиглих сортів;

кріп, петрушка та кінза;

салат, рукола й шпинат;

стручкова квасоля;

броколі;

пекінська капуста;

редис для осіннього збирання.

Ці рослини швидко проростають і за належного догляду забезпечують хороший урожай уже наприкінці літа або на початку осені.

Які роботи важливо виконувати в липні

Спекотна погода потребує особливої уваги до рослин. Насамперед необхідно регулярно поливати грядки, особливо вранці або ввечері, коли сонце менш активне.

Також у цей період рекомендується:

підживлювати овочеві культури органічними або комплексними добривами;

підв'язувати томати, огірки та перець;

регулярно оглядати посадки на наявність шкідників і ознак хвороб;

розпушувати ґрунт після поливу, щоб зберегти вологу.

Що ще потрібно зробити в саду

Липень є насиченим місяцем і для власників садів. У цей час достигають ягоди та перші фрукти, тому важливо своєчасно збирати врожай, щоб не перевантажувати гілки.

Окрім цього, варто:

регулярно поливати дерева й ягідні кущі;

видаляти сухі та пошкоджені пагони;

проводити профілактику грибкових захворювань;

прибирати кореневу поросль;

захищати рослини від перегрівання під час тривалих періодів спеки.

Якщо після збирання раннього врожаю не залишати грядки порожніми, можна максимально ефективно використати сезон і восени ще раз збирати свіжі овочі та зелень. Головне – обрати скоростиглі культури, забезпечити їм достатній полив і своєчасний догляд.