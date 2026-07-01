Правильно обрані дні для посіву та посадки допомагають ефективніше спланувати роботи та отримати якісний урожай

Липень – період активних робіт на городі та в саду, коли одні культури вже віддають урожай, а інші лише висіваються для осіннього збору. Саме в цей час городники проводять повторні посіви, висаджують зелень, коренеплоди, сидерати та доглядають за плодовими й декоративними рослинами. Правильно обрані дні для посіву та посадки допомагають ефективніше спланувати роботи та отримати якісний урожай. «Зелена садиба» пише, що та коли сіяти у липні за місячним календарем.

Посівний календар на липень 2026

У липні 2026 року найкращими для посіву та посадки культур вважаються такі дні: 1, 4–6, 9, 10, 19–28 липня. Водночас 2, 3, 13–15 та 29–31 липня належать до несприятливих періодів, коли не рекомендується проводити посіви, пересаджувати чи висаджувати рослини.

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Коренеплоди:

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картопля – 1, 9, 10;

морква, буряк – 1, 9, 10;

редис, редька, ріпа – 4–10, 19–23, 26, 27.

Цибулеві:

цибуля на зелень, шніт – 1, 4–10, 19–28;

цибуля порей – 1, 9, 10, 19–28.

Овочі:

томати, фізаліс – 1, 9, 10, 22, 23, 27, 28;

перець – 1, 9, 10, 19–23, 27, 28;

огірки – 1, 4–6, 9, 10, 22, 23, 27, 28;

броколі, цвітна капуста – 1, 9, 10, 22, 23, 27, 28;

капуста, кейл – 1, 4–10, 22, 23, 27, 28;

селера черешкова та листова – 1, 4–6, 9, 10, 27, 28;

спаржа – 1, 9, 10, 16–18, 27, 28;

кабачки, патисони, гарбуз – 1, 4–10, 19–22, 27, 28;

стручкові (квасоля, горох) – 1, 9–12, 19–21, 27, 28;

міцелій – 1, 9, 10, 22, 23, 27, 28.

Зелень та трави:

салати, цикорій – 1, 4–10, 19–28;

шпинат – 1, 6–10, 19–28;

рукола, крес, листова гірчиця – 1, 4–6, 9, 10, 19–28;

мангольд, щавель – 9, 10, 19–26;

кріп, петрушка, кінза – 1, 4–10, 19–28;

базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 1, 9, 10, 19–28;

лікарські та чайні культури – 9, 10, 17–21;

мікрозелень – 1, 4–10, 19–28.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 1, 9–12, 22, 23;

фундук – 9, 10;

калина, шипшина, горобина – 9, 10, 22–26;

обліпиха – 9, 10, 24–26;

глід – 9, 10, 22, 23;

смородина – 1, 7–10, 16, 22, 23, 27, 28;

малина, ожина – 9–12, 22, 23;

аґрус – 1, 9, 10, 22, 23, 27, 28;

виноград – 1, 22–28.

Декоративні рослини: