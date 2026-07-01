Найкращі дні для повторних посівів: що садити у липні 2026 року за місячним календарем
Липень – період активних робіт на городі та в саду, коли одні культури вже віддають урожай, а інші лише висіваються для осіннього збору. Саме в цей час городники проводять повторні посіви, висаджують зелень, коренеплоди, сидерати та доглядають за плодовими й декоративними рослинами. Правильно обрані дні для посіву та посадки допомагають ефективніше спланувати роботи та отримати якісний урожай. «Зелена садиба» пише, що та коли сіяти у липні за місячним календарем.
Посівний календар на липень 2026
У липні 2026 року найкращими для посіву та посадки культур вважаються такі дні: 1, 4–6, 9, 10, 19–28 липня. Водночас 2, 3, 13–15 та 29–31 липня належать до несприятливих періодів, коли не рекомендується проводити посіви, пересаджувати чи висаджувати рослини.
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- картопля – 1, 9, 10;
- морква, буряк – 1, 9, 10;
- редис, редька, ріпа – 4–10, 19–23, 26, 27.
Цибулеві:
- цибуля на зелень, шніт – 1, 4–10, 19–28;
- цибуля порей – 1, 9, 10, 19–28.
Овочі:
- томати, фізаліс – 1, 9, 10, 22, 23, 27, 28;
- перець – 1, 9, 10, 19–23, 27, 28;
- огірки – 1, 4–6, 9, 10, 22, 23, 27, 28;
- броколі, цвітна капуста – 1, 9, 10, 22, 23, 27, 28;
- капуста, кейл – 1, 4–10, 22, 23, 27, 28;
- селера черешкова та листова – 1, 4–6, 9, 10, 27, 28;
- спаржа – 1, 9, 10, 16–18, 27, 28;
- кабачки, патисони, гарбуз – 1, 4–10, 19–22, 27, 28;
- стручкові (квасоля, горох) – 1, 9–12, 19–21, 27, 28;
- міцелій – 1, 9, 10, 22, 23, 27, 28.
Зелень та трави:
- салати, цикорій – 1, 4–10, 19–28;
- шпинат – 1, 6–10, 19–28;
- рукола, крес, листова гірчиця – 1, 4–6, 9, 10, 19–28;
- мангольд, щавель – 9, 10, 19–26;
- кріп, петрушка, кінза – 1, 4–10, 19–28;
- базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 1, 9, 10, 19–28;
- лікарські та чайні культури – 9, 10, 17–21;
- мікрозелень – 1, 4–10, 19–28.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 1, 9–12, 22, 23;
- фундук – 9, 10;
- калина, шипшина, горобина – 9, 10, 22–26;
- обліпиха – 9, 10, 24–26;
- глід – 9, 10, 22, 23;
- смородина – 1, 7–10, 16, 22, 23, 27, 28;
- малина, ожина – 9–12, 22, 23;
- аґрус – 1, 9, 10, 22, 23, 27, 28;
- виноград – 1, 22–28.
Декоративні рослини:
- однорічники – 1, 9, 10, 17–21, 27, 28;
- цибулинні та бульбові – 1, 4–6, 9–12, 17, 18, 22, 23, 27, 28;
- трав'янисті багаторічники – 9, 10, 17–21;
- хвойні – 17, 18, 24–26;
- живі огорожі – 16, 24–26;
- чагарники та дерева – 1, 4–6, 9, 10, 16–21, 27, 28;
- ліани – 11, 12, 17, 18, 24–26;
- газон та ґрунтопокривні рослини – 7, 8, 17–21, 24–26;
- сидерати – 1, 4–6, 9, 10, 19–21, 24–26.