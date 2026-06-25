Однією з поширених причин є дефіцит поживних речовин

Троянди здатні прикрашати сад протягом усього літа, однак інколи квітникарі помічають неприємну проблему: бутони темніють, засихають і так і не розкриваються. Причин цього явища може бути кілька – від несприятливої погоди до хвороб або помилок у догляді. Щоб рослини знову потішили рясним цвітінням, важливо вчасно визначити джерело проблеми. Про це пише MoySadMoySad.

Чому бутони троянд чорніють

Однією з поширених причин є дефіцит поживних речовин. Найчастіше трояндам бракує калію та заліза, особливо якщо вони ростуть на легких піщаних або торф'яних ґрунтах.

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Негативно впливає і неправильне місце посадки. Якщо кущі ростуть у затінку або на ділянці із застоєм вологи, рослини слабшають, а бутони можуть темніти ще до розкриття.

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Причиною також можуть стати різкі перепади температури, холодні дощі або весняні заморозки. У такому випадку пошкоджуються насамперед верхівки бутонів.

Нестача поживних речовин

Коли трояндам бракує калію, бутони часто розвиваються повільно, деформуються або чорніють. Для підживлення можна використовувати калійні добрива.

Корисними будуть також комплексні мінеральні підживлення, які містять залізо та інші необхідні мікроелементи. Підживлення проводять відповідно до рекомендацій виробника.

Хвороби троянд

Одним із небезпечних захворювань є борошниста роса. Спочатку на бутонах і листі з'являються світлі або коричневі плями, а згодом тканини темніють і відмирають.

Для профілактики та боротьби із грибковими захворюваннями важливо забезпечити хорошу циркуляцію повітря між кущами та уникати надмірного зволоження листя.

Павутинний кліщ та інші шкідники

Іноді причиною стає павутинний кліщ. Уражені бутони вкриваються тонкою павутиною, поступово засихають і опадають.

У такому випадку пошкоджені частини рослини видаляють, а кущі обробляють спеціальними препаратами проти шкідників.