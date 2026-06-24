Олія німу не знищує комах миттєво, проте допомагає поступово зменшити їхню кількість

Попелиця є одним із найпоширеніших шкідників троянд. Вона висмоктує соки з молодих пагонів і бутонів, через що рослини слабшають, а цвітіння стає менш рясним. Багато садівників використовують сильні хімічні препарати, однак існують і більш м'які способи захисту квітів. Про один із таких пише Wprost Dom.

Одним із популярних натуральних засобів вважається олія німу. Вона допомагає зменшити кількість шкідників і водночас не завдає значної шкоди рослинам.

Як діє олія німу

Основною активною речовиною є азадирахтин, який впливає на життєві процеси комах. Після обробки попелиця поступово припиняє живитися, втрачає здатність розмножуватися, а чисельність колонії зменшується.

Такий засіб не дає миттєвого результату, проте за регулярного використання допомагає значно скоротити кількість шкідників.

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Проти яких комах можна застосовувати

Олію німу використовують не лише проти попелиці. Вона також може бути корисною у боротьбі з:

павутинними кліщами;

білокрилками;

трипсами;

окремими ґрунтовими шкідниками.

Як приготувати розчин

Для обробки рослин у літрі теплої води розчиняють 20–40 крапель олії німу. Додатково варто влити кілька крапель рідкого мила, яке допоможе компонентам рівномірно змішатися.

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Готовий розчин бажано використовувати відразу після приготування.

Як правильно обприскувати троянди

Обробку рекомендують проводити рано вранці або ввечері, коли немає палючого сонця. Особливу увагу слід приділити нижній стороні листків, адже саме там найчастіше ховається попелиця.

Якщо через кілька днів шкідники ще залишаються, процедуру можна повторити приблизно через тиждень.

Чому варто обрати натуральний засіб

Олія німу не знищує комах миттєво, проте допомагає поступово зменшити їхню кількість без надмірного використання агресивних препаратів. Саме тому багато садівників застосовують її для захисту троянд та інших декоративних рослин протягом усього сезону.