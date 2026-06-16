Найкраще працюють добрива з підвищеним вмістом калію та фосфору

Червень є одним із найважливіших місяців для догляду за трояндами. Саме в цей період кущі активно формують бутони та витрачають багато сил на цвітіння. Якщо рослинам бракуватиме поживних речовин, квіти можуть стати дрібнішими, а період цвітіння значно скоротиться. Чим полити троянди у червні, пише ТСН.

Чим полити троянди для рясного цвітіння

Найкраще в період бутонізації працюють добрива з підвищеним вмістом калію та фосфору. Саме вони відповідають за формування великої кількості бутонів, яскраве забарвлення пелюсток і тривале цвітіння.

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Підживлення можна придбати в садових магазинах або скористатися натуральними засобами, які легко приготувати самостійно.

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Настій деревної золи

Деревна зола містить калій, кальцій та багато корисних мікроелементів. Таке підживлення допомагає зміцнити рослини та стимулює утворення нових бутонів.

Для приготування настою склянку просіяної золи залийте 10 літрами води та залиште настоюватися на добу. Перед використанням перемішайте розчин і полийте троянди під корінь.

Дріжджове підживлення

Дріжджі активізують діяльність корисних мікроорганізмів у ґрунті та покращують засвоєння поживних речовин кореневою системою.

Для приготування розчину розчиніть 10 грамів сухих дріжджів і 2 столові ложки цукру в 10 літрах теплої води. Залиште суміш на кілька годин, а потім використовуйте для поливу.

Трав'яний настій

Натуральне добриво з кропиви та інших зелених рослин допомагає підтримати активний ріст і здоров'я трояндових кущів.

Подрібнену зелень заповніть водою та залиште для бродіння на 7–10 днів. Перед використанням настій розведіть водою у співвідношенні 1:10.

Як правильно підживлювати троянди

Щоб добрива приносили максимальну користь, важливо дотримуватися кількох простих правил. Підживлення слід вносити лише після попереднього поливу або дощу, коли ґрунт достатньо вологий.

Найкращий час для процедури – ранок або вечір, коли немає палючого сонця. Також не варто перевищувати рекомендовані норми добрив, адже надлишок поживних речовин може нашкодити рослинам.

Не забувайте про догляд

Для тривалого цвітіння важливо регулярно видаляти зів'ялі квіти. Це стимулює рослину формувати нові бутони замість витрачати сили на утворення насіння.

Корисно також періодично розпушувати ґрунт і стежити за появою шкідників чи ознак захворювань.

Чому червень такий важливий для троянд

На початку літа троянди переживають один із найактивніших періодів розвитку. Саме зараз закладається основа майбутнього тривалого цвітіння. Якщо в цей час забезпечити кущам повноцінне живлення та належний догляд, вони радуватимуть розкішними квітами протягом усього літа й навіть на початку осені.