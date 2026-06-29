Огірки належать до вологолюбних культур, тому в спекотний період потребують регулярного поливу

Липень часто приносить тривалі періоди спеки, які можуть негативно впливати на огірки. Висока температура та нестача вологи призводять до того, що плоди стають дрібними, гіркими або втрачають правильну форму. Що робити в цей період, розповідає автор каналу «Дім та присадибна ділянка».

Як часто поливати огірки влітку

Огірки належать до вологолюбних культур, тому в спекотний період потребують регулярного поливу. За помірної літньої погоди достатньо зволожувати грядки двічі на тиждень.

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Коли температура повітря піднімається вище звичних показників, кількість поливів варто збільшити. Під час активного плодоношення огірки часто потребують вологи через день, а в особливо спекотні дні – навіть щодня.

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Важливо орієнтуватися не лише на календар, а й на стан ґрунту. Якщо земля залишається вологою, із поливом краще зачекати.

Яку воду використовувати

Для поливу найкраще підходить тепла вода. Холодна вода може спричинити стрес для рослин і негативно вплинути на розвиток кореневої системи.

Водопровідну воду бажано попередньо відстояти та залишити нагрітися на сонці. Також для поливу добре підходить дощова вода.

Основні правила поливу

Поливати огірки слід безпосередньо під корінь, не змочуючи листя. Найкращий час для цього – ранкові або вечірні години, коли сонце вже не таке активне.

Полив у розпал дня не приносить користі, адже волога швидко випаровується. Крім того, краплі води на листі можуть спричинити пошкодження рослин під впливом сонячних променів.

Щоб довше зберігати вологу в ґрунті, грядки варто замульчувати скошеною травою, соломою або подрібненою кропивою.

Чим підживити огірки у спеку

У спекотну погоду огірки особливо потребують кальцію. Його нестача може проявлятися пожовтінням листя, уповільненням росту та погіршенням якості плодів.

Для позакореневого підживлення часто використовують розчин кальцієвої селітри. Такі обробки проводять періодично протягом сезону відповідно до рекомендацій щодо використання добрива.

Хорошим природним джерелом кальцію також є деревний попіл. Його використовують для приготування поживного настою, яким поливають рослини під корінь.