Окрім підживлення, варто регулярно провітрювати теплиці

У період плодоношення томати потребують особливої уваги. Висока температура повітря, нестача вологи та слабке запилення можуть призвести до опадання квіток і зав’язі. Саме тому в цей час рослини потребують не лише правильного поливу, а й додаткового підживлення. Досвідчені городники радять звернути увагу на натуральні добрива, які допомагають підтримати рослини під час формування плодів. Про них пише VSN.

Чому томати можуть скидати зав’язь

У спекотну погоду пилок стає менш життєздатним, а недостатня циркуляція повітря погіршує запилення. Через це частина квіток може опадати, не утворюючи плодів.

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Додатковим чинником стає дефіцит поживних речовин. У період плодоношення томатам особливо потрібні калій, фосфор, кальцій та магній, які впливають на розвиток і смакові якості плодів.

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Чи варто використовувати харчову соду

Деякі дачники застосовують содові розчини, вважаючи, що вони допомагають збільшити врожайність. Однак сода не містить необхідних для томатів поживних елементів.

Надлишок натрію може негативно впливати на структуру ґрунту та ускладнювати засвоєння вологи й мінеральних речовин кореневою системою. Особливо небажаним таке підживлення стає під час активного плодоношення.

Настій живокосту для томатів

Одним із природних джерел калію вважається живокіст. Завдяки потужній кореневій системі ця рослина накопичує поживні речовини з глибоких шарів ґрунту.

Для приготування настою знадобиться приблизно 1 кілограм свіжого листя живокосту та 10 літрів води. Сировину заливають водою та залишають настоюватися на 2–3 тижні.

Готовий настій набуває темного кольору і перестає пінитися.

Як правильно підживлювати помідори

Перед використанням концентрат розбавляють водою у співвідношенні 1:10. Підживлення вносять лише по вологому ґрунту, щоб не пошкодити коріння.

Поливати томати таким розчином рекомендують один раз на 7–10 днів. Це допомагає підтримати рослини під час плодоношення та сприяє формуванню більшої кількості плодів.

Що ще важливо для гарного врожаю

Окрім підживлення, варто регулярно провітрювати теплиці, контролювати полив і залучати комах-запилювачів. У відкритому ґрунті корисно висаджувати поруч із томатами квітучі рослини, які приваблюють бджіл та джмелів.