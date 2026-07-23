Щоб дерево швидше відновилося, насамперед визначте причину опадання листя

Передчасне опадання листя у абрикоса завжди насторожує садівників. Якщо дерево починає втрачати зелену крону ще влітку, це може свідчити як про природну реакцію на несприятливі умови, так і про розвиток небезпечних хвороб або появу шкідників. Чим раніше вдасться визначити причину, тим більше шансів зберегти здоров'я дерева та майбутній урожай. Більше про це пише РБК-Україна.

Коли опадання листя є природним

Іноді абрикос скидає частину листя через сильний стрес, спричинений погодними умовами. Тривала спека, нестача вологи, різкі перепади температур або пошкодження після негоди можуть змусити дерево зменшити випаровування води.

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Якщо листя поступово жовтіє по всій кроні без плям і деформацій, а саме дерево виглядає здоровим, найімовірніше, причина полягає саме в погодних умовах. У такому разі важливо забезпечити рослині достатній полив і не перевантажувати її обрізуванням.

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Грибкові захворювання

Однією з найпоширеніших причин літнього листопаду є грибкові інфекції.

Моніліоз здатний уражати не лише плоди та пагони, а й листя. Воно вкривається бурими плямами, швидко засихає та опадає.

Не менш небезпечним є клястероспоріоз, або дірчаста плямистість. Спочатку на листках з'являються невеликі бурі плями, які згодом відмирають, утворюючи характерні отвори.

Ще одне поширене захворювання – кокомікоз. Його можна впізнати за численними дрібними бурими або червонуватими плямами, після появи яких листя швидко жовтіє та осипається.

При перших ознаках грибкових хвороб необхідно видалити уражене листя та провести обробку дерева відповідним фунгіцидом.

Шкідники також можуть бути причиною

Якщо листя скручується, блідне або вкривається світлими цятками, варто уважно оглянути дерево на наявність шкідників.

Попелиця висмоктує сік із молодих пагонів і листків, через що вони поступово жовтіють та засихають.

Павутинного кліща значно важче помітити, однак його присутність видають дрібні світлі плями, тонка павутинка та поступове висихання листя.

За виявлення шкідників дерево потрібно обробити інсектицидами або акарицидами відповідно до виду комах.

Як допомогти абрикосу

Щоб дерево швидше відновилося, насамперед визначте причину опадання листя.

Регулярно поливайте абрикос у періоди тривалої спеки, особливо якщо давно не було дощів. Після поливу бажано замульчувати пристовбурне коло, щоб довше зберігати вологу.

Також необхідно регулярно прибирати опале листя, особливо якщо воно уражене грибковими хворобами, адже саме в ньому часто зимують збудники інфекцій.

Періодично оглядайте крону, щоб своєчасно помітити плями, деформації чи появу шкідників. Саме раннє виявлення проблеми значно підвищує шанси зберегти дерево здоровим і отримати гарний урожай наступного сезону.