Під час активного росту дерева швидко утворюють нові пагони, які можуть загущувати крону

Літнє обрізування допомагає підтримувати здоров'я плодових дерев і сприяє формуванню якісного врожаю. Видалення зайвих пагонів покращує освітлення крони, забезпечує кращу циркуляцію повітря та дозволяє рослині спрямувати більше поживних речовин на достигання плодів. Водночас така процедура підходить не для всіх культур, тому важливо знати, які дерева можна обрізати саме у липні. Про це пише «На пенсії».

Навіщо проводити літнє обрізування

Під час активного росту дерева швидко утворюють нові пагони, які можуть загущувати крону. Через нестачу світла плоди стають дрібнішими, повільніше достигають і частіше уражуються хворобами.

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Літнє обрізування допомагає:

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покращити освітлення крони;

забезпечити кращу вентиляцію між гілками;

зменшити ризик грибкових захворювань;

стримати надмірний ріст дерева;

спрямувати поживні речовини на розвиток плодів.

Персик і нектарин

Персики та нектарини особливо потребують проріджування крони. Ці дерева швидко загущуються, а врожайність і смакові якості плодів значною мірою залежать від кількості сонячного світла.

У липні видаляють пагони, які ростуть усередину крони, затінюють плоди або заважають нормальному провітрюванню.

Абрикос

Абрикос також добре реагує на помірне літнє обрізування. Завдяки цьому плоди отримують більше сонячного світла, а крона краще провітрюється.

Крім того, у теплу пору року зрізи швидше загоюються, що допомагає знизити ризик розвитку деяких хвороб.

Вишня та черешня

Вишні й черешні не потребують сильного обрізування в середині літа. Зазвичай достатньо видалити окремі загущувальні, пошкоджені або сухі гілки.

Це покращує циркуляцію повітря всередині крони та зменшує ймовірність розвитку грибкових захворювань.

Слива

Слива активно нарощує молоді пагони, через що крона швидко стає густою. Помірне літнє обрізування допомагає стримати надмірний ріст і сприяє кращому достиганню плодів.

Також у цей період можна видаляти кореневу поросль, яка забирає частину поживних речовин.

Яблуня та груша

Для яблунь літнє обрізування зазвичай обмежується видаленням так званих вовчків — сильних вертикальних пагонів, які практично не плодоносять і лише загущують крону.

Груші влітку обрізають дуже обережно. Найчастіше видаляють лише сухі, поламані або хворі гілки, уникаючи сильного формування крони.

Яких помилок варто уникати

Не проводьте сильне обрізування під час сильної спеки або тривалої посухи, адже це може стати додатковим стресом для дерева.

Використовуйте лише гострий і продезінфікований інструмент, щоб не занести інфекцію через зрізи.

Також не варто видаляти занадто багато гілок одночасно. Для більшості плодових дерев рекомендується прибирати не більше 20–25% крони за одну процедуру, щоб рослина легше відновилася.