Сучасні бальзами та пасти для дерев утворюють еластичний захисний шар

Літня обрізка плодових дерев допомагає сформувати крону та покращити майбутній урожай. Проте після видалення гілок на дереві залишаються відкриті зрізи, через які можуть проникати грибкові захворювання та шкідники. Найчастіше для захисту використовують садовий вар, але іноді його немає під рукою. У такому разі можна скористатися іншими засобами, які також допоможуть уберегти дерево. Про них пише Pixel.

Чому важливо обробляти зрізи

Після обрізки пошкоджені ділянки залишаються вразливими до вологи, бактерій та збудників хвороб. Особливо це стосується великих зрізів на плодових деревах.

Своєчасна обробка допомагає прискорити загоєння тканин, зменшує ризик зараження та захищає рослину від несприятливих погодних умов.

Поліетиленова плівка

Якщо необхідно швидко захистити свіжий зріз, можна скористатися звичайною поліетиленовою або харчовою плівкою. Вона тимчасово ізолює пошкоджену ділянку від дощу, пилу та шкідливих мікроорганізмів.

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Такий спосіб варто використовувати лише як короткочасний захист. Через кілька днів зріз бажано обробити спеціальним засобом.

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Садові бальзами та лікувальні пасти

Сучасні бальзами та пасти для дерев утворюють еластичний захисний шар, який запобігає проникненню інфекцій і допомагає тканинам швидше відновлюватися.

Такі засоби легко наносити, вони добре тримаються на корі та підходять для більшості плодових культур.

Бактерицидна мастика

Бактерицидні мастики містять компоненти, які пригнічують розвиток грибків і бактерій. Вони ефективно захищають свіжі зрізи та часто використовуються під час щеплення дерев.

Завдяки пластичній структурі мастика добре покриває пошкоджені ділянки. Однак на великих зрізах її інколи доводиться наносити повторно.

Як правильно обробляти зрізи

Перед нанесенням будь-якого засобу поверхню зрізу слід очистити від нерівностей та залишків кори. Обробку бажано проводити в суху погоду, щоб захисний шар краще закріпився.

Правильно захищені зрізи швидше затягуються, а дерева легше відновлюються після обрізки та залишаються здоровими протягом усього сезону.