Пошкоджені, сухі або хворі гілки видаляють, щоб покращити циркуляцію повітря всередині крони

Наприкінці червня у саду настає важливий період для догляду за деякими декоративними кущами. Саме після завершення цвітіння багато рослин починають закладати бруньки на наступний сезон, тому своєчасна обрізка допомагає зберегти їхню декоративність і стимулює ріст нових пагонів. Які кущі брізати до кінця червня, пише Gardening Know How.

Якщо відкласти процедуру до кінця літа або осені, можна випадково видалити майбутні квіткові бруньки й залишитися без пишного цвітіння наступного року.

Як правильно проводити обрізку

Перед початком роботи важливо підготувати гострий і чистий інструмент. Секатор або садові ножиці повинні залишати рівний зріз, не пошкоджуючи пагони.

Насамперед видаляють сухі, поламані та уражені хворобами гілки. Після цього можна переходити до формування куща та проріджування загущених ділянок. Такий догляд покращує циркуляцію повітря й зменшує ризик розвитку грибкових захворювань.

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Бузок

Бузок після цвітіння потребує обережного проріджування. Рослина утворює квіткові бруньки на торішніх пагонах, тому затягувати з обрізкою не варто.

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Рекомендується видаляти частину старих гілок біля основи куща та прибирати пагони, що ростуть усередину. Це допомагає покращити освітлення та провітрювання крони.

Форзиція

Форзиція прикрашає сад однією з перших навесні, вкриваючись яскравими жовтими квітами ще до появи листя.

Після завершення цвітіння кущ можна трохи вкоротити, щоб зберегти його форму. Для омолодження рекомендують вирізати найстаріші гілки біля основи, що стимулює появу молодих пагонів.

Магнолія

Магнолія не потребує сильного обрізування, проте після цвітіння варто провести санітарне очищення.

Пошкоджені, сухі або хворі гілки видаляють, щоб покращити циркуляцію повітря всередині крони. Така процедура допомагає підтримувати здоров'я рослини та знижує ризик грибкових захворювань.