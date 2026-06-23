Яблуня також добре реагує на правильне сусідство

Підбір рослин для саду має велике значення не лише для краси ділянки, а й для здоров'я плодових дерев. Деякі культури здатні покращувати стан ґрунту, відлякувати шкідників і навіть сприяти кращому плодоношенню. Яблуня також добре реагує на правильне сусідство. Якщо висадити під деревом відповідні рослини, можна зменшити кількість шкідників та підтримати розвиток дерева природним способом. Що саме садити, пише Woman Life.

Чистотіл

Чистотіл вважають одним із корисних сусідів для яблуні. Його запах допомагає відлякувати деяких шкідників, зокрема попелицю.

Крім того, ця рослина сприяє поліпшенню стану ґрунту та допомагає підтримувати природний баланс у пристовбурному колі.

Пижмо

Пижмо відоме своїми природними інсектицидними властивостями. Його аромат не подобається багатьом шкідникам, які можуть пошкоджувати плодові дерева.

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Із висушених квіток і листя часто готують настої для обробки саду від комах, що пошкоджують плоди та листя.

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Конюшина

Конюшина допомагає накопичувати азот у ґрунті, який необхідний яблуні для активного росту та розвитку.

Крім того, вона утворює зелений покрив, який зберігає вологу та пригнічує ріст бур'янів навколо дерева.

Чорнобривці

Чорнобривці давно використовують у садах та на городах як природний захист від шкідників. Їхній запах відлякує багатьох комах.

Яскраві квіти також приваблюють корисних запилювачів, що позитивно впливає на загальний стан саду.

Хости та півонії

Хости добре ростуть у напівзатінку під кроною дерева та допомагають прикривати ґрунт від перегрівання.

Півонії не лише прикрашають сад, а й гармонійно поєднуються з яблунями, створюючи декоративні композиції біля дерева.