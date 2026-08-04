Світловідбивне мульчування – це спосіб укриття ґрунту навколо рослин матеріалом, який відбиває сонячні промені

Багато городників помічають, що помідори на нижніх китицях достигають значно повільніше, ніж верхні. Причина найчастіше полягає не в хворобах рослини, а в нестачі сонячного світла. Нижня частина куща затінена листям, тому плоди повільніше набувають характерного червоного забарвлення. Який простий прийом допоможе покращити освітлення рослин, пришвидшити дозрівання врожаю та водночас зменшити кількість деяких шкідників, пише Deccoria.

Що таке світловідбивне мульчування

Світловідбивне мульчування – це спосіб укриття ґрунту навколо рослин матеріалом, який відбиває сонячні промені. Завдяки цьому світло потрапляє не лише на верхівку куща, а й на нижні листки та плоди.

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Додаткове освітлення покращує процес фотосинтезу, сприяє активнішому росту рослин і допомагає помідорам дозрівати швидше та рівномірніше.

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Яку користь приносить такий спосіб

Окрім пришвидшення достигання плодів, світловідбивна мульча допомагає довше зберігати вологу в ґрунті та захищає кореневу систему від перегрівання у спекотні дні.

Ще одна перевага полягає у зменшенні кількості окремих шкідників. Відбивна поверхня ускладнює орієнтацію комах, які знаходять рослини за контрастом між зеленим листям і небом. Завдяки цьому на грядках може стати менше попелиці, трипсів і білокрилок.

Крім того, під кущами змінюється мікроклімат: нижня частина рослин краще прогрівається, а вологість повітря зменшується. Це створює менш сприятливі умови для розвитку багатьох шкідників.

Які матеріали можна використовувати

Для невеликих грядок або окремих рослин підійде щільна алюмінієва фольга. Її розкладають навколо кущів так, щоб залишити достатньо місця для поливу та доступу води до коренів.

Щоб фольгу не здіймав вітер, її краї закріплюють камінням або присипають землею. Для більшої міцності матеріал можна приклеїти до шматка картону.

На великих ділянках зручніше використовувати спеціальні матеріали:

сріблястий агротекстиль;

майларову плівку зі сріблястим або алюмінієвим покриттям;

металізовану мульчувальну плівку.

Такі матеріали можна придбати у магазинах товарів для саду та городу.

Коли цей спосіб буде найефективнішим

Світловідбивне мульчування особливо корисне в другій половині літа, коли на кущах уже сформувалися великі плоди, а листя починає сильніше затіняти нижні китиці. Саме в цей період додаткове освітлення допомагає томатам швидше набирати забарвлення та скорочує час до збирання врожаю.