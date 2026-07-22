Окрім правильного підживлення, важливо підтримувати рівномірну вологість ґрунту

Буває, що кущі буквально вкриті великими плодами, але вони вперто залишаються зеленими. Зазвичай причина криється не лише в погоді, а й у неправильному догляді та нестачі поживних речовин. Якщо вчасно скоригувати підживлення і трохи допомогти рослині, дозрівання можна помітно прискорити.

Deccoria пише, чому томати довго не червоніють, яке добриво варто використати та які прості прийоми допоможуть отримати стиглий урожай раніше.

Чому помідори довго залишаються зеленими

Під час наливу плодів томати витрачають майже всі запаси поживних речовин. Якщо рослина продовжує нарощувати нові пагони, листя та квітки, вона розподіляє сили між усіма процесами, через що достигання плодів сповільнюється.

На швидкість дозрівання також впливають прохолодні ночі, загущені посадки, нестача сонячного світла, надлишок азотних добрив і дефіцит калію. Саме тому навіть здорові на вигляд кущі можуть довго залишатися з зеленими плодами.

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Що зробити, щоб томати почервоніли швидше

Перш за все варто оглянути кущі та видалити нові квіткові кисті, які вже не встигнуть сформувати повноцінний урожай. Так рослина перестане витрачати енергію на зав'язування нових плодів і спрямує поживні речовини на достигання вже сформованих помідорів.

Не менш важливо регулярно видаляти пасинки. Бічні пагони забирають чимало вологи й живлення, тому їх своєчасне видалення допомагає плодам швидше наливатися та набувати характерного забарвлення.

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Коли томати вже досягли потрібного розміру, можна поступово прибрати частину листя, яке затінює плодові китиці. Робити це потрібно обережно, видаляючи лише кілька листків за один раз, щоб не створити для рослини зайвий стрес.

Яке добриво допомагає прискорити дозрівання

У другій половині літа томати найбільше потребують калію. Саме цей елемент відповідає за накопичення цукрів у плодах, покращує їхній смак, сприяє рівномірному дозріванню та підвищує стійкість рослин до спеки й хвороб.

У цей період краще відмовитися від підживлень із високим вмістом азоту. Вони стимулюють ріст зеленої маси, але водночас можуть затримувати достигання плодів.

Для підживлення підійдуть готові калійні добрива або натуральний настій живокосту, який давно використовують досвідчені городники.

Як приготувати натуральне калійне добриво

Для приготування настою знадобляться свіже листя та стебла живокосту.

Подрібніть приблизно 1 кілограм зеленої маси. Перекладіть її у пластикову ємність. Залийте 10 літрами води. Накрийте кришкою, залишивши невеликий доступ повітря. Поставте ємність у затінене місце та перемішуйте вміст кожні два-три дні.

Бродіння триває приблизно від двох до чотирьох тижнів залежно від температури повітря.

Перед використанням готовий настій потрібно розвести чистою водою у співвідношенні 1:10. Підживлюйте томати під корінь один раз на тиждень по попередньо зволоженому ґрунту.

Як ще допомогти томатам достигнути

Окрім правильного підживлення, важливо підтримувати рівномірну вологість ґрунту. Різкі перепади між пересиханням і надмірним поливом негативно впливають на розвиток плодів і можуть спричинити їх розтріскування.

Також варто регулярно провітрювати теплиці, щоб температура не піднімалася занадто високо. У спеку пилок стає менш життєздатним, а самі рослини переживають стрес, що також затримує дозрівання.