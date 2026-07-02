Великі зелені гусениці можуть за кілька днів майже повністю об'їсти кущі томатів

Вирощування помідорів потребує не лише регулярного поливу та підживлення, а й постійного контролю за станом рослин. У розпал літа на грядках активізуються шкідники, які пошкоджують листя, стебла й плоди, а за масового поширення можуть залишити городників без значної частини врожаю. Щоб цього не сталося, важливо знати перші ознаки появи небезпечних комах і вчасно вжити заходів. Про це пише Мartha Stewart.

Колорадський жук

Хоча цього шкідника найчастіше пов'язують із картоплею, він також охоче пошкоджує томати. І дорослі жуки, і їхні личинки швидко об'їдають листя, послаблюючи рослини.

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Для профілактики варто регулярно видаляти бур'яни з родини пасльонових і висаджувати поруч рослини, які приваблюють природних ворогів шкідників, зокрема кріп, деревій або алісум. Якщо жуків небагато, їх краще збирати вручну.

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Попелиця

Попелиця живиться соком рослин, через що листя починає скручуватися, жовтіти та деформуватися. Крім того, вона може переносити небезпечні вірусні захворювання.

На початковій стадії допомагає сильний струмінь води, який змиває комах із листя. Також ефективними є біологічні засоби захисту та залучення сонечок і золотоочок, які активно знищують попелицю.

Слимаки та равлики

У дощову або вологу погоду ці шкідники особливо активні. Вони виїдають великі отвори в листках і плодах, залишаючи після себе характерний слиз.

Щоб зменшити ризик їх появи, поливайте томати вранці та не допускайте надмірного накопичення мульчі біля стебел. Найефективніше збирати слимаків і равликів увечері або після дощу.

Хрестоцвіті блішки

Дрібні жуки залишають численні маленькі отвори на листках, через що молоді рослини слабшають і відстають у рості. Їхні личинки можуть пошкоджувати кореневу систему.

Зменшити чисельність шкідника допомагають сівозміна, своєчасне прополювання та мульчування ґрунту. За сильного ураження використовують дозволені засоби захисту рослин.

Білокрилка

Ці дрібні білі комахи зазвичай ховаються на нижньому боці листків. Вони висмоктують сік із рослин, через що листя поступово жовтіє та всихає.

Для профілактики важливо не загущувати посадки, забезпечувати хорошу циркуляцію повітря й не перевищувати норми азотних добрив. За появи шкідника листя промивають водою або застосовують спеціальні біологічні препарати.

Томатний бражник

Великі зелені гусениці можуть за кілька днів майже повністю об'їсти кущі томатів. Через своє забарвлення вони добре маскуються серед листя, тому помітити їх непросто.

Регулярно оглядайте рослини, особливо нижній бік листків і стебла. Виявлених гусениць потрібно відразу видаляти вручну. Зменшити ризик їх появи також допомагає осіннє перекопування ґрунту, під час якого знищуються лялечки шкідника.