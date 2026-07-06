Якщо рослина надто швидко витягується вгору, вона може витрачати більше сил на нарощування стебел, а не формування плодів.

Високі кущі томатів не завжди є ознакою здорового розвитку. Якщо рослина надто швидко витягується вгору, вона може витрачати більше сил на нарощування стебел, а не формування плодів. Woman and Home розповідає, як можна контролювати їхній ріст і правильно доглядати за кущами.

Як зупинити ріст томатів?

Щоб запобігти надмірному зростанню томатів у висоту, слід видалити верхню верхівку рослини. Просто визначте головне стебло і за допомогою чистих гострих садових ножиць відріжте його верхівку, обов’язково залишивши два листки над найвищими суцвіттями, що розвиваються, радить Люсі Бредлі, експертка з садівництва компанії Easy Garden Irrigation.

Після цього ви можете помітити, що рослина намагається утворити нові вертикальні пагони нижче по стеблу – обов’язково видаляйте їх, щоб рослина спрямовувала всі цукри та поживні речовини на плоди, а не на нові пагони.

Що станеться, якщо зрізати верхівку куща?

Після зрізання рослина почне рости вгору і спрямує свою енергію на дозрівання плодів, які вона утворює. І це може бути як позитивним, так і негативним кроком, тому ви повинні вибрати правильний момент.

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Видаляючи верхівку, ви даєте рослині сигнал припинити утворювати нове листя та квіти, тому це обмежує кількість плодів, які ви отримаєте від рослини. Багато садівників обрізають свої рослини, коли вже з’явилося достатньо суцвіть, щоб усі вони виросли до гарного розміру та дозріли.

Якби ви просто залишили рослини рости далі, то у рослини, ймовірно, з’явилося б більше квітів та плодів. Проте вони часто не встигають дозріти до кінця сезону.

Чи варто зупиняти ріст томатів?

Якщо ви вагаєтеся, чи варто їх обрізати, можете почекати до серпня і обрізати їх пізніше.

«Найкраще зупиняти ріст томатів приблизно за місяць-півтора до перших заморозків. Це пов’язано з тим, що так рослина перестане витрачати енергію на утворення нових квітів і вертикальний ріст, а перенаправить її на зелені плоди, щоб допомогти їм дозріти до того, як їх, можливо, знищить негода», – каже Річард Баркер, експерт з садівництва та комерційний директор компанії LBS Horticulture.