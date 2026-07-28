Якщо на подвір'ї завжди є доступна їжа, мурахи швидко повернуться навіть після обробки

Мурашники на подвір'ї не завжди становлять серйозну загрозу, однак їх велика кількість може зіпсувати вигляд газону та послабити трав'яний покрив. Підземні ходи поступово порушують структуру ґрунту, а земляні насипи перекривають доступ повітря до коріння рослин. Якщо не хочете використовувати агресивні хімічні засоби, варто звернути увагу на природні методи боротьби, які допомагають зменшити чисельність мурах і зробити ділянку менш привабливою для них. Більше про це пише Martha Stewart.

Використовуйте діатомову землю

Діатомова земля є природним порошком із подрібнених викопних водоростей. Потрапляючи на тіло мурах, вона пошкоджує їхній захисний покрив, через що комахи поступово гинуть. Засіб потрібно тонким шаром розсипати вздовж мурашиних стежок і біля входів до мурашників. Після дощу або поливу обробку доведеться повторити, оскільки у вологому стані порошок втрачає ефективність.

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Обробіть мурашник мильним розчином

Розчин господарського або рідкого мила з водою допомагає швидко зменшити кількість мурах на поверхні. Його можна обережно вилити безпосередньо в мурашник. Водночас цей спосіб не завжди знищує всю колонію, тому може знадобитися кілька повторних обробок. Не використовуйте занадто концентрований розчин поблизу декоративних рослин, щоб не пошкодити їх.

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Застосуйте розчин оцту

Білий оцет, розведений водою у приблизно рівних пропорціях, добре підходить для обробки мурашиних стежок. Його запах руйнує феромонні сліди, за якими орієнтуються комахи. Завдяки цьому мурахам стає складніше знаходити шлях до їжі. Проте оцтовий розчин не знищує саму колонію, тому його краще використовувати разом з іншими способами.

Приберіть джерела їжі

Якщо на подвір'ї завжди є доступна їжа, мурахи швидко повернуться навіть після обробки. Регулярно прибирайте опалі фрукти, залишки корму для домашніх тварин, розсипане насіння для птахів та інші харчові рештки. Також варто тримати сміттєві контейнери щільно закритими.

Усуньте зайву вологу

Мурахи часто облаштовують колонії там, де є постійне джерело води. Перевірте, чи не протікають садові шланги або крани, не застоюється вода біля будинку та чи не накопичується надмірна волога під шаром мульчі. Усунення таких умов зробить подвір'я значно менш привабливим для комах.