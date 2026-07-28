Для живцювання використовуйте здорові пагони, які вже завершили цвітіння

Літо – один із найкращих періодів для розмноження троянд живцями. У цей час пагони вже достатньо зміцніли, але ще не стали повністю здерев'янілими, тому добре утворюють коріння. За правильного догляду вже за кілька тижнів можна отримати молоді рослини, які повністю збережуть сортові особливості материнського куща. Як живцювати троянди, пишуть «Новини.Info».

Виберіть відповідні пагони

Для живцювання використовуйте здорові пагони, які вже завершили цвітіння. Найкраще підходять стебла приблизно завтовшки з олівець без ознак хвороб чи пошкоджень. Розділіть пагін на живці завдовжки 15–20 сантиметрів, щоб на кожному залишилося по дві-три добре розвинені бруньки.

Правильно підготуйте живці

Нижній зріз зробіть косим безпосередньо під брунькою, а верхній – рівним, приблизно на один сантиметр вище верхньої бруньки. Нижнє листя повністю видаліть, а верхні листкові пластинки скоротіть наполовину. Це допоможе зменшити випаровування вологи та сприятиме швидшому укоріненню.

Обробіть стимулятором коренеутворення

Перед висаджуванням нижню частину живця можна занурити у стимулятор коренеутворення. Якщо спеціального препарату немає, деякі садівники використовують натуральні засоби, наприклад свіжий сік алое або слабкий медовий розчин. Вони можуть підтримати процес утворення коренів.

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Посадіть у легкий субстрат

Живці висаджуйте у пухкий вологий субстрат під невеликим нахилом, заглиблюючи нижні бруньки в ґрунт. Після цього накрийте кожен живець прозорою пластиковою пляшкою або скляною банкою, щоб створити умови мінітеплиці. Ємність розмістіть у теплому місці з яскравим розсіяним освітленням, але без прямих сонячних променів.

Підтримуйте належний догляд

Протягом усього періоду укорінення стежте, щоб ґрунт залишався злегка вологим, але без застою води. Регулярно провітрюйте укриття та за потреби обприскуйте живці. За сприятливих умов перші корені утворюються через кілька тижнів.

Не поспішайте пересаджувати

Поява нових листочків свідчить про успішне укорінення. Проте одразу знімати укриття або пересаджувати молоді рослини не варто. Дайте їм достатньо часу, щоб сформувати міцну кореневу систему. Перед першою зимою молоді троянди бажано добре вкрити, щоб вони без втрат пережили морози. Так уже наступного сезону можна отримати сильні кущі, які повторять усі властивості улюбленого сорту.