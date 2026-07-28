Правильний догляд допомагає рушникам із мікрофібри довше зберігати м’якість

Правильний догляд допомагає рушникам із мікрофібри довше зберігати м’якість, добре поглинати вологу та ефективно очищати поверхні. Для цього важливо не лише обрати відповідний режим прання, а й уникати засобів, які можуть пошкодити волокна. Southern Living розповідає, як правильно прати рушники з мікрофібри.

Як правильно прати рушники в пральній машині?

Рушники з мікрофібри рекомендують прати окремо від іншого одягу та виробів із натуральних тканин. Так рушники не збиратимуть ворсинки з іншого одягу, які можуть погіршити їхні властивості.

Перед запуском циклу прання варто додати м’який мийний засіб, щоб видалити бруд та наліт з рушників. Агресивні пральні порошки можуть зруйнувати волокна рушників.

Для прання можна використовувати звичайні налаштування, але обирати краще теплу, а не гарячу воду, щоб зберегти волокна.

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Як прати рушники вручну?

Для ручного прання вам знадобиться миска або раковина, наповнені теплою водою з додаванням кількох крапель м’якого мийного засобу для посуду. Уникайте використання кондиціонера для білизни, оскільки він може утворювати плівку на волокнах або руйнувати їх.

Далі вам потрібно замочити рушники в розчині на 10–15 хвилин. Коли час мине, рушники слід обережно потерти руками, щоб видалити бруд та наліт з рушників.

Після того як ви випрали всі рушники, злийте мильну воду, а потім ретельно прополощіть кожен рушник під проточною водою, доки мильна піна повністю не зникне, а потім відіжміть зайву воду.