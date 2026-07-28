Тільки окремо: як правильно прати рушники з мікрофібри, щоб не зіпсувалися
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Правильний догляд допомагає рушникам із мікрофібри довше зберігати м’якість, добре поглинати вологу та ефективно очищати поверхні. Для цього важливо не лише обрати відповідний режим прання, а й уникати засобів, які можуть пошкодити волокна. Southern Living розповідає, як правильно прати рушники з мікрофібри.
Як правильно прати рушники в пральній машині?
Рушники з мікрофібри рекомендують прати окремо від іншого одягу та виробів із натуральних тканин. Так рушники не збиратимуть ворсинки з іншого одягу, які можуть погіршити їхні властивості.
Перед запуском циклу прання варто додати м’який мийний засіб, щоб видалити бруд та наліт з рушників. Агресивні пральні порошки можуть зруйнувати волокна рушників.
Для прання можна використовувати звичайні налаштування, але обирати краще теплу, а не гарячу воду, щоб зберегти волокна.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Як прати рушники вручну?
Для ручного прання вам знадобиться миска або раковина, наповнені теплою водою з додаванням кількох крапель м’якого мийного засобу для посуду. Уникайте використання кондиціонера для білизни, оскільки він може утворювати плівку на волокнах або руйнувати їх.
Далі вам потрібно замочити рушники в розчині на 10–15 хвилин. Коли час мине, рушники слід обережно потерти руками, щоб видалити бруд та наліт з рушників.
Після того як ви випрали всі рушники, злийте мильну воду, а потім ретельно прополощіть кожен рушник під проточною водою, доки мильна піна повністю не зникне, а потім відіжміть зайву воду.