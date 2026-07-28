Іноді маленькі зав'язі починають жовтіти та загнивати через те, що квітки не були запилені

Кабачки вважаються однією з найпростіших у вирощуванні овочевих культур, однак навіть вони можуть почати загнивати ще до дозрівання. Найчастіше проблема виникає через помилки у догляді, несприятливу погоду або розвиток хвороб. Якщо вчасно визначити причину, урожай ще можна врятувати. Більше про це пише «Майстерня ідей».

Вершинна гниль

Однією з найпоширеніших причин є вершинна гниль. Спочатку кінчик молодого плоду темніє, стає водянистим, а згодом розм'якшується й перестає розвиватися.

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Таке порушення часто виникає через нестачу кальцію, нерівномірний полив, надлишок азотних добрив, спеку або занадто кислий ґрунт.

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Для усунення проблеми рекомендують провести підживлення кальцієвими добривами відповідно до інструкції виробника. Також важливо підтримувати рівномірну вологість ґрунту, замульчувати грядку та не зловживати азотними підживленнями.

Коренева гниль

Якщо біля основи стебла з'явилися темні м'які ділянки, а листя почало в'янути, причиною може бути коренева гниль.

Захворювання найчастіше розвивається на важких перезволожених ґрунтах, за надто густої посадки або різких перепадів температур.

На початкових стадіях варто тимчасово припинити полив, розпушити землю навколо рослин і забезпечити гарне провітрювання грядки. Якщо кущ уражений дуже сильно, його краще видалити, щоб інфекція не поширилася на сусідні рослини.

Недостатнє запилення

Іноді маленькі зав'язі починають жовтіти та загнивати через те, що квітки не були запилені. Найчастіше це трапляється під час прохолодної дощової погоди або при вирощуванні кабачків у теплиці.

У такому разі можна провести ручне запилення, перенісши пилок із чоловічої квітки на жіночу. Щоб привабити бджіл та інших комах-запилювачів, поруч із грядками варто висадити лаванду, нагідки, базилік або фацелію.

Плоди лежать на вологій землі

Великі кабачки нерідко починають псуватися саме в місці контакту із землею. Особливо часто це відбувається після дощів або надмірних поливів.

Щоб уникнути цього, під плоди можна підкласти дерев'яну дошку, шматок пластику або іншу суху підкладку. Добре допомагає і мульчування грядки соломою чи сухою травою.

Бактеріальні та грибкові хвороби

Якщо на листках з'являються бурі або мокрі плями, які поступово переходять на плоди, ймовірною причиною є бактеріальна або грибкова інфекція.

Уражені листки та плоди потрібно якнайшвидше видалити й винести з ділянки. Для подальшого захисту рослин застосовують дозволені фунгіцидні або бактерицидні препарати відповідно до інструкції виробника.