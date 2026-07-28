Одним із найпростіших способів боротьби з бур'янами є використання окропу

Бурʼяни, що проростають між плиткою або вздовж садових доріжок, здатні швидко зіпсувати охайний вигляд подвірʼя. Багато хто використовує для боротьби з ними оцет, сіль або спеціальні препарати, однак ці способи можуть пошкодити навколишні рослини чи ґрунт. Існує значно простіше рішення, яке не потребує додаткових витрат і не передбачає застосування хімічних засобів. Про цей спосіб пише Express.

Чому бурʼяни швидко відростають

Навіть після видалення зеленої частини бурʼяни нерідко зʼявляються знову. Причина полягає в тому, що їхня коренева система залишається живою й продовжує розвиватися під поверхнею.

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Саме тому багато домашніх засобів діють лише на листя, але не допомагають остаточно позбутися небажаної рослинності.

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Як допоможе звичайний окріп

Одним із найпростіших способів боротьби з бурʼянами є використання окропу. Гаряча вода проникає в щілини між плиткою та обпалює тканини рослини, пошкоджуючи не лише листя, а й верхню частину кореневої системи.

Для цього достатньо закипʼятити чайник води й обережно полити бурʼяни, намагаючись спрямовувати струмінь безпосередньо на основу рослини.

Як правильно проводити обробку

Працюйте дуже обережно, щоб уникнути опіків. Найкраще повільно поливати кожен бурʼян окремо, приділяючи особливу увагу місцю, де стебло виходить із ґрунту.

Вже через кілька хвилин листя починає втрачати пружність, а протягом доби рослина зазвичай висихає. Після цього залишки легко прибрати щіткою або висмикнути вручну.

Якщо окремі бурʼяни залишилися живими, процедуру можна повторити через один-два дні.