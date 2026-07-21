Поєднуйте профілактичні обробки з правильним поливом, підживленням, сівозміною та своєчасним видаленням уражених частин рослин

Багато городників дедалі частіше шукають способи зменшити використання агрохімії на своїх ділянках. У деяких випадках хорошою альтернативою можуть стати доступні аптечні препарати, які допомагають зміцнити рослини, запобігти розвитку грибкових хвороб або відлякати окремих шкідників. Проте використовувати такі засоби потрібно обережно, суворо дотримуючись рекомендованих дозувань. Dailymail пише, які аптечні препарати найчастіше застосовують у саду та на городі і для чого вони підходять.

Перекис водню

Перекис водню використовують для знезараження ґрунту, профілактики грибкових захворювань і покращення доступу кисню до кореневої системи.

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Для поливу розсади зазвичай готують розчин із 20–30 мл 3% перекису на 1 літр води.

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Таким розчином можна:

обробляти ґрунт перед висаджуванням розсади;

поливати молоді рослини для профілактики кореневих гнилей;

обприскувати листя на початкових стадіях грибкових захворювань.

Застосовувати перекис варто не частіше одного разу на 7–10 днів.

Нашатирний спирт

Нашатирний спирт є джерелом легкодоступного азоту, а його різкий запах допомагає відлякувати деяких шкідників.

Для азотного підживлення використовують:

1 столову ложку нашатирного спирту;

10 літрів води.

Для боротьби з попелицею готують менш концентрований робочий розчин із додаванням невеликої кількості рідкого мила, яке допомагає суміші краще утримуватися на листі.

Використовувати такі обробки слід помірно, щоб не спричинити надлишок азоту.

Фурацилін

Фурацилін інколи застосовують як допоміжний засіб для профілактики грибкових інфекцій, особливо на винограді.

Робочий розчин готують із:

5 таблеток фурациліну;

5 літрів теплої води.

Для кращого прилипання додають трохи рідкого мила.

Обприскування проводять у суху безвітряну погоду, ретельно змочуючи листя.

Йод

Йод є не лише антисептиком, а й мікроелементом, який у невеликих кількостях бере участь в обмінних процесах рослин.

Його застосовують для профілактики деяких грибкових захворювань.

Найпоширеніший розчин:

10 крапель йоду;

10 літрів води.

Для огірків часто використовують суміш із молоком або молочною сироваткою, яка допомагає стримувати розвиток борошнистої роси.

Саліцилова кислота

Саліцилова кислота здатна активізувати природні захисні механізми рослин.

Її застосовують для підвищення стійкості культур до несприятливих умов та окремих грибкових інфекцій.

Розчин використовують переважно для профілактичних обробок протягом вегетації.

Важливо застосовувати саме саліцилову кислоту, а не замінювати її таблетками ацетилсаліцилової кислоти без перевірених рекомендацій, адже їхній склад відрізняється.

Метронідазол

Метронідазол відомий також під торговельною назвою «Трихопол».

Деякі городники використовують його для профілактичних обробок томатів, картоплі та інших культур проти грибкових захворювань.

Зазвичай робочий розчин готують відповідно до рекомендацій для конкретної культури та використовують лише за потреби.

Водночас варто пам'ятати, що наукових доказів ефективності цього способу для широкого застосування небагато, тому покладатися лише на нього не слід.

Марганцевокислий калій

Марганцівка вже багато років залишається одним із найвідоміших засобів для знезараження.

Її використовують для:

обробки насіння перед висіванням;

дезінфекції ґрунту;

знезараження садового інвентарю;

профілактики окремих грибкових захворювань.

Розчин повинен мати світло-рожевий колір. Надто концентрована суміш може пошкодити тканини рослин.

Як правильно використовувати аптечні препарати

Щоб такі засоби були корисними, варто дотримуватися кількох правил.