Слимаки майже не пошкоджують сорти гострого перцю

Слимаки та равлики здатні за короткий час серйозно пошкодити овочі, зелень, полуницю й декоративні рослини. Особливо активно вони живляться у вологу погоду, залишаючи після себе великі дірки на листках і молодих пагонах. Щоб зменшити кількість шкідників без застосування хімічних засобів, варто висадити культури, запах яких їм не до вподоби. Такі рослини не лише прикрасять ділянку, а й створять природний захисний бар'єр навколо грядок. Про які трави йдеться, пише УНІАН.

Пряні трави

Багато ароматичних рослин містять ефірні олії, запах яких відлякує слимаків. Для створення природного захисту чудово підходять м'ята, чебрець, розмарин, естрагон і часник.

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Їх можна висаджувати вздовж грядок, по периметру ділянки або між овочевими культурами. Крім захисної функції, ці рослини стануть корисною зеленню для кухні.

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Гострий перець

Слимаки майже не пошкоджують сорти гострого перцю. Речовина капсаїцин, яка надає плодам пекучого смаку, робить рослину малопривабливою для багатьох шкідників.

Висаджувати гострий перець можна поруч із теплолюбними овочами або на сонячних ділянках городу.

Чорнобривці

Чорнобривці давно заслужили репутацію природних захисників городу. Їхній аромат допомагає відлякувати не лише слимаків, а й попелицю, білокрилку та деяких інших шкідників.

Саме тому ці квіти часто висаджують між рядами овочів або вздовж грядок.

Братки

Братки цінують не лише за тривале й рясне цвітіння. Їхній специфічний аромат також не подобається слимакам.

Ці невибагливі квіти добре ростуть як на клумбах, так і поблизу овочевих культур, водночас додаючи ділянці яскравих кольорів.

Календула

Календула виділяє природні речовини – фітонциди, які допомагають відлякувати багатьох шкідників, зокрема слимаків.

Вона цвіте майже до осені, не потребує складного догляду та добре поєднується з більшістю городніх культур.

Настурція

Настурція має характерний аромат із легкими перцевими нотками, який також не до вподоби слимакам.

Крім декоративності, ця рослина покращує стан ґрунту та приваблює корисних комах-запилювачів. Її можна висаджувати біля грядок або використовувати для вертикального озеленення.

Гвоздика

Садові гвоздики також допомагають стримувати поширення слимаків завдяки своєму насиченому аромату.

Водночас вони прикрашають квітники, довго цвітуть і приваблюють бджіл та інших запилювачів, що позитивно впливає на врожайність багатьох культур.