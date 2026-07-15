Використовувати варто лише чисте бадилля без ознак грибкових захворювань, плям чи гнилі

Під час вирощування томатів городники часто видаляють нижнє листя, щоб покращити провітрювання кущів і знизити ризик розвитку хвороб. Зазвичай таке бадилля просто викидають або компостують. Проте здорове листя може стати основою для натурального засобу, який допоможе захистити інші овочеві культури від деяких шкідників. Як його використати, пише «Майстерня ідей».

Як приготувати настій із помідорного бадилля

Зберіть свіже здорове листя та молоді пагони томатів, подрібніть їх і складіть у відро або іншу ємність. Використовувати варто лише чисте бадилля без ознак грибкових захворювань, плям чи гнилі.

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Залийте рослинну масу водою так, щоб вона була повністю покрита, і залиште настоюватися приблизно на добу. Після цього процідіть рідину.

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Готовий настій перелийте в обприскувач або пляшку з розпилювачем.

Для яких рослин підходить

Настоєм можна обробляти огірки, кабачки, редиску та деякі інші городні культури. Завдяки природним сполукам, які містяться у листі томатів, засіб може допомогти відлякувати окремих комах-шкідників.

Обприскування бажано проводити вранці або ввечері, коли немає палючого сонця та сильного вітру.

Чому цей спосіб працює

У листі та стеблах томатів містяться природні речовини, зокрема глікоалкалоїди, які виконують захисну функцію для самої рослини. Саме тому настої з помідорного бадилля давно використовують у присадибному господарстві як допоміжний засіб для стримування окремих шкідників.

Водночас такий настій не є універсальним розв'язанням усіх проблем. Якщо рослини вже масово уражені комахами або хворобами, можуть знадобитися спеціальні засоби захисту.

Важливі застереження

Не використовуйте бадилля томатів, якщо рослини були уражені фітофторозом, бурою плямистістю чи іншими грибковими захворюваннями. Разом із настоєм можна поширити збудників хвороб на здорові культури.