Гаура чудово поєднується з лавандою, ехінацеєю, декоративними злаками, шавлією та іншими сонцелюбними багаторічниками

Гаура – одна з тих рослин, які поєднують тривале цвітіння, витривалість і мінімальні вимоги до догляду. Її ніжні квітки, що нагадують маленьких метеликів, прикрашають клумби з кінця весни й нерідко залишаються до перших осінніх заморозків. Саме тому ця багаторічна рослина дедалі частіше з'являється у садах тих, хто хоче отримати яскраве цвітіння без постійних турбот. Як її садити і вирощувати, пише Hovege.

Оберіть сонячне місце

Найкраще гаура почувається на добре освітлених ділянках. Чим більше сонця отримує рослина протягом дня, тим рясніше вона формує бутони. У затінку пагони можуть витягуватися, а цвітіння стає менш пишним.

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До складу ґрунту гаура не надто вимоглива, однак найкраще росте на легкій землі з хорошим дренажем. Якщо ґрунт важкий і довго утримує вологу, перед посадкою варто додати пісок або дрібний щебінь.

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Добре переносить спеку

Завдяки потужному стрижневому кореню рослина здатна діставати вологу з глибших шарів ґрунту. Саме тому вона легко переносить нетривалу посуху. Поливати гауру варто лише під час тривалого періоду спеки, коли земля повністю пересихає.

Надлишок вологи для неї набагато небезпечніший, ніж тимчасова нестача води.

Майже не потребує підживлення

Однією з головних переваг гаури є її невибагливість. Навесні достатньо обрізати сухі торішні пагони, після чого рослина активно відростає та починає формувати нові бутони.

Часте внесення добрив не рекомендується. За надлишку поживних речовин гаура спрямовує сили на нарощування листя, а кількість квітів помітно зменшується.

Приваблює корисних комах

Тривале цвітіння робить гауру цінною рослиною для бджіл, джмелів і метеликів. Вона забезпечує їх нектаром упродовж майже всього теплого сезону та допомагає підтримувати природне запилення саду.

Гаура чудово поєднується з лавандою, ехінацеєю, декоративними злаками, шавлією та іншими сонцелюбними багаторічниками, створюючи легкі й природні композиції.