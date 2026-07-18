Якщо видаляти чоловічі квітки, рослина не зможе повноцінно запилюватися

Кабачки вважаються невибагливою культурою, однак навіть вони потребують правильного догляду в період цвітіння та формування плодів. Саме в липні рослини активно споживають поживні речовини, тому своєчасне підживлення допомагає отримати значно більший урожай. Крім того, багато городників припускаються помилки, яка може суттєво зменшити кількість зав'язі. Більше про це розповідає автор каналу «Корисне TV».

Чому не варто обривати пустоцвіти

На кущах кабачків одночасно з'являються чоловічі та жіночі квітки. Чоловічі, які часто називають пустоцвітами, не утворюють плодів, але виконують надзвичайно важливу функцію – забезпечують запилення жіночих квіток.

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Якщо видаляти чоловічі квітки, рослина не зможе повноцінно запилюватися, а кількість зав'язі значно зменшиться. Саме тому не варто поспішати їх обривати, навіть якщо здається, що вони лише займають місце.

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Відрізнити жіночу квітку дуже просто – біля її основи вже видно маленький потовщений кабачок, тоді як чоловіча росте на довгій тонкій ніжці без зав'язі.

Чим підживити кабачки у липні

Для активного росту кущів і формування більшої кількості плодів чудово підходить натуральне добриво із зелених бур'янів.

Для його приготування велику ємність приблизно на дві третини заповнюють свіжою кропивою, кульбабами або іншими соковитими бур'янами. Потім доливають воду майже до країв.

Щоб пришвидшити процес бродіння, окремо розчиняють у теплій воді невелику кількість сухих дріжджів із цукром і додають до настою. Ємність накривають кришкою та залишають у теплому місці приблизно на тиждень.

За цей час рослинна маса добре перебродить і віддасть воді поживні речовини. Крім того, насіння бур'янів втратить схожість, тому після використання добрива не засмічуватиме город.

Як правильно поливати кабачки

Перед використанням концентрат необхідно розвести водою. Для цього беруть 2 літри готового настою та додають 8 літрів чистої води.

Перед підживленням грядку обов'язково поливають звичайною водою. Це допоможе кореням швидше засвоїти поживні речовини та зменшить ризик їх пошкодження.

Під кожен кущ достатньо вилити приблизно 1 літр готового розчину.

Для яких культур підходить таке добриво

Настій із бур'янів можна використовувати не лише для кабачків. Він добре підходить для більшості гарбузових культур.

Таким добривом підживлюють:

огірки;

гарбузи;

дині;

кавуни;

патисони.

Органічний настій стимулює активний ріст зеленої маси, сприяє утворенню більшої кількості жіночих квіток і допомагає рослинам закладати майбутній урожай.