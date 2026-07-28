Окрім своєчасних обробок, варто регулярно збирати та видаляти уражене листя й плоди

Грибкові хвороби залишаються однією з найпоширеніших причин втрати врожаю плодових дерев. Особливо активно вони розвиваються в теплу й вологу погоду, коли інфекція швидко поширюється листям, пагонами та плодами. Саме тому в середині літа важливо регулярно оглядати сад і вчасно проводити профілактичні обробки. Коли і чим обробляти, пише Ukravit.

Які хвороби становлять найбільшу небезпеку

На яблунях і грушах найчастіше зустрічаються парша, борошниста роса та альтернаріоз. Ці захворювання погіршують стан листя, знижують якість плодів і можуть істотно скоротити врожай.

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Кісточкові культури, зокрема вишні, черешні, сливи та абрикоси, часто потерпають від моніліозу, кокомікозу та клястероспоріозу. Без своєчасного захисту ці хвороби здатні викликати передчасне опадання листя, загнивання плодів і всихання пагонів.

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Чому важлива саме профілактика

Боротися із захворюванням значно складніше, коли воно вже масово поширилося садом. Профілактичні обробки допомагають стримати розвиток інфекції та не дозволяють грибкам активно розмножуватися.

Фахівці також радять не використовувати постійно один і той самий препарат. Чергування засобів із різними механізмами дії допомагає запобігти появі стійкості у збудників хвороб і підтримує ефективність захисту.

Як зменшити ризик поширення інфекцій

Окрім своєчасних обробок, варто регулярно збирати та видаляти уражене листя й плоди. Вони можуть стати джерелом повторного зараження дерев.

Не менш важливо забезпечити хорошу циркуляцію повітря в кроні. Для цього потрібно своєчасно проводити обрізування, видаляючи загущені та пошкоджені гілки. Добре освітлена й провітрювана крона швидше висихає після дощу, що створює менш сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань.