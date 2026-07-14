Найчастіше дерево скидає частину зав’язі через кілька тижнів після цвітіння

Якщо під сливою раптом почали з’являтися недозрілі плоди, це ще не привід для паніки. Після рясного цвітіння дерево часто самостійно позбувається частини зав’язі, щоб вистачило сил виростити решту плодів. Такий процес вважається природним і трапляється майже щороку. Однак масове осипання зелених слив, яке триває кілька днів поспіль, може свідчити про нестачу вологи, ураження шкідниками, грибкові хвороби або інший стрес для дерева. Як зберегти врожай, пише УНІАН.

Коли опадання слив є нормою

Найчастіше дерево скидає частину зав’язі через кілька тижнів після цвітіння. Це називають природним проріджуванням.

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Ознаки такого процесу:

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опадає невелика кількість плодів;

сливи дрібні та ще зовсім зелені;

на шкірці немає плям, отворів чи гнилі;

листя виглядає здоровим, а пагони нормально ростуть.

У такому разі втручатися зазвичай не потрібно.

Посуха та нестача вологи

У спекотну погоду слива витрачає багато води. Якщо ґрунт пересихає, дерево починає економити ресурси й позбавляється частини врожаю.

На нестачу вологи також вказують:

мляве або скручене листя;

слабкий приріст молодих пагонів;

дрібні плоди;

передчасне опадання зав’язі.

Особливо небезпечні різкі перепади вологості, коли після тривалої посухи дерево отримує надто багато води. Такий стрес може посилити осипання плодів.

Шкідники

Якщо на сливах помітні отвори, краплі камеді або темні плями, варто запідозрити шкідників.

Розріжте кілька опалих плодів. Про зараження свідчать:

ходи всередині м’якуша;

личинки;

почорніла або пошкоджена кісточка.

Найчастіше сливу пошкоджують плодожерка, сливова товстоножка та різні види довгоносиків. Уражені плоди врятувати вже неможливо, тому їх потрібно регулярно збирати та виносити із саду.

Моніліоз – небезпечна грибкова хвороба

Ще однією причиною осипання є моніліоз. Спочатку на плодах з’являються бурі плями, а згодом – сірі подушечки спор.

Частина слив опадає, а інші висихають прямо на гілках і перетворюються на так звані муміфіковані плоди. Вони стають джерелом інфекції для дерева, тому їх необхідно видалити й не залишати в компості.

Вітер, град і птахи

Іноді причина значно простіша. Сильний вітер, град або пошкодження плодів птахами також можуть спричинити осипання. Дерево часто самостійно скидає травмовані сливи, які вже не здатні нормально розвиватися.

Чим підживити сливу, щоб плоди не опадали

Багато садівників намагаються терміново внести добрива, але це не завжди правильне рішення. Під час активного росту плодів підживлення рідко здатні швидко зупинити осипання.

Надлишок азоту може навіть зашкодити, адже дерево почне активно нарощувати пагони замість того, щоб спрямовувати сили на врожай.

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