Важливо пам'ятати, що механічна пастка не замінює комплексного захисту саду

Навіть після профілактичних обробок у саду можуть зʼявлятися гусінь, плодожерка та інші комахи, які пошкоджують урожай. Зменшити їхню кількість допоможе проста механічна пастка, яку легко виготовити власноруч із доступних матеріалів. Як її зробити і встановити, пише Woman life.

Що знадобиться

Для виготовлення пастки підготуйте:

синтепон;

широкий скотч.

Синтепон можна придбати у магазинах тканин або товарів для рукоділля.

Як зробити пастку

Відріжте смугу синтепону достатньої довжини та обгорніть нею стовбур дерева на висоті приблизно 30–40 см від поверхні ґрунту.

Закріпіть матеріал скотчем, щоб він добре тримався на корі.

Після кількох обертів переверніть стрічку так, щоб її липка сторона була зовні. Саме вона затримуватиме комах, які намагатимуться піднятися по стовбуру.

Наприкінці трохи розпушіть верхній і нижній краї синтепону. Це створить додаткову перешкоду для шкідників.

Як працює така пастка

Пастка діє одразу у два способи. Розпушений синтепон ускладнює комахам пересування стовбуром і створює для них своєрідний барʼєр. Якщо ж шкідники все-таки спробують його подолати, вони потраплять на липку поверхню скотчу та залишаться на ній.

Коли варто використовувати

Такий спосіб найкраще застосовувати в період активності гусені, плодожерки та інших комах, які піднімаються зі землі на крону дерева. Пастку слід регулярно оглядати та за потреби замінювати скотч або синтепон, якщо вони втратили ефективність чи сильно забруднилися.