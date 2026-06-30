Щоб рослини краще виконували свою функцію, варто поєднувати різні види зелених насаджень

Літня спека стає випробуванням не лише для людей, а й для рослин. Під палючим сонцем ґрунт швидко висихає, а температура на терасах і у зонах відпочинку може підніматися до некомфортних показників. Водночас деякі рослини здатні природним способом охолоджувати простір навколо себе. Завдяки великому листю, густій кроні та випаровуванню вологи вони створюють затінок і допомагають зробити сад значно комфортнішим. Які рослини допоможуть справитись зі спекою, пише Express.

Бананові рослини

Декоративні бананові рослини привертають увагу великим тропічним листям, яке створює щільну тінь. Вони особливо ефективні біля терас і місць для відпочинку. Для активного росту таким рослинам потрібні регулярні поливи та добре дренований ґрунт.

Алоказія (слонові вуха)

Рослини з великим листям, здатні швидко створити затінок навіть на невеликій ділянці. Їхні великі листкові пластини не лише затримують сонячні промені, а й сприяють охолодженню повітря.

Великолисті декоративні рослини

Рицина, великі сорти хост та інші декоративні культури з масивним листям допомагають захистити ґрунт від перегрівання. Вони утворюють густий покрив і підтримують вологість навколо себе.

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Папороті

Папороті добре почуваються в напівзатінку та вологому середовищі. Вони створюють відчуття прохолоди й чудово підходять для облаштування затишних куточків саду.

Жимолость

Виткі рослини допомагають охолоджувати простір біля альтанок, парканів і пергол. Жимолость швидко нарощує зелену масу та створює природний захист від сонця, не займаючи багато місця на землі.

Декоративні злаки

Високі декоративні трави додають саду легкості та водночас сприяють підтриманню комфортного мікроклімату. Після вкорінення вони добре переносять сонячні місця та можуть стати частиною природного затінення.

Дерева та великі кущі

Ірга та клен належать до рослин, які створюють широку крону та забезпечують природний захист від спеки. Під їхнім затінком температура повітря може бути помітно нижчою, ніж на відкритих ділянках.

Як посилити охолоджувальний ефект

Щоб рослини краще виконували свою функцію, варто поєднувати різні види зелених насаджень. Високі дерева, кущі, виткі культури та великолисті багаторічники допоможуть створити кілька рівнів затінення. Також важливо підтримувати достатню вологість ґрунту та використовувати мульчу, яка запобігає швидкому випаровуванню води.