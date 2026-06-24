Часто на клумбах можна побачити листя нарцисів, зібране в пучки або зав'язане вузлом

Нарциси належать до найулюбленіших весняних квітів, які прикрашають клумби наприкінці квітня та у травні. Після завершення цвітіння багато садівників поспішають обрізати листя або впорядкувати рослини, однак такі дії можуть негативно вплинути на майбутнє цвітіння. Що зробити одразу після цвітіння, пише Express.

Фахівці радять не квапитися з обрізуванням, адже саме після відцвітання цибулини накопичують поживні речовини для наступного сезону.

Не зв'язуйте листя в пучки

Часто на клумбах можна побачити листя нарцисів, зібране в пучки або зав'язане вузлом. Хоча такий спосіб робить квітник охайнішим, він шкодить рослинам.

Листя продовжує працювати після цвітіння, забезпечуючи цибулини поживними речовинами. Якщо порушити природний процес, рослина може ослабнути та гірше цвісти наступної весни.

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Не обрізайте зелене листя

Після опадання пелюсток листки повинні залишатися на клумбі ще кілька тижнів. Саме в цей період відбувається фотосинтез, який допомагає накопичити запас поживних речовин.

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Обрізати листя варто лише тоді, коли воно повністю пожовкне та почне природно всихати. Зазвичай на це потрібно від чотирьох до шести тижнів.

Видаляйте лише зів'ялі квітки

Після завершення цвітіння рекомендується зрізати квітконоси із засохлими суцвіттями. Це дозволяє рослині не витрачати сили на утворення насіння.

Завдяки цьому всі поживні речовини спрямовуються до цибулини, що сприяє формуванню міцних квіткових бруньок на наступний рік.

Дайте рослинам час на відновлення

Нарциси не потребують складного догляду після цвітіння. Достатньо залишити листя недоторканим, підтримувати помірну вологість ґрунту та не турбувати рослини без потреби.

Такий простий догляд допоможе цибулинам зміцніти, а наступної весни нарциси знову потішать рясним і яскравим цвітінням.