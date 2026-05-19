Півонії здатні роками прикрашати сад великими ароматними квітами, але для рясного цвітіння їм потрібен правильний догляд. Досвідчені садівники переконані, що саме весняне підживлення впливає на розмір бутонів та кількість квітів. Особливо добре працюють прості домашні добрива, якими користувалися ще наші бабусі. Чим підживити півонії, пише Deccoria.

Чому півонії можуть погано цвісти

Однією з головних причин слабкого цвітіння є неправильна посадка. Якщо бруньки росту заглиблені надто сильно, кущ активно нарощує листя, але майже не утворює квітів. Оптимальна глибина посадки – не більше 3–5 сантиметрів.

Також півонії не люблять важкий та заболочений ґрунт. Найкраще вони ростуть у пухкій землі з хорошим дренажем і нейтральною кислотністю. Якщо ґрунт глинистий, варто додати пісок і компост.

Ще одна поширена проблема – нестача поживних речовин. На одному місці півонії можуть рости понад 15 років, тому земля поступово виснажується.

Бабусине підживлення для великих бутонів

Одним із найефективніших натуральних добрив вважається настій із черствого хліба. Таке підживлення містить дріжджі, які активізують корисні мікроорганізми у ґрунті та покращують засвоєння поживних речовин.

Для приготування добрива потрібно:

черствий хліб;

10 літрів води.

Хліб необхідно нарізати шматочками, покласти у відро та залити водою. Ємність слід накрити й залишити на тиждень у теплому місці. Суміш потрібно перемішувати щодня.

Після бродіння рідину проціджують і розводять водою у пропорції 1:3. Під кожен кущ достатньо вилити приблизно літр готового настою. Найкраще проводити таке підживлення у травні перед початком цвітіння.

Яєчна шкаралупа для міцних кущів

Півонії добре реагують на кальцій, тому садівники часто використовують яєчну шкаралупу. Вона зміцнює кореневу систему та покращує формування бутонів.

Шкаралупу потрібно висушити, подрібнити та розсипати навколо куща. Після цього землю бажано трохи розпушити й полити.

Бананове добриво для рясного цвітіння

Ще одним корисним домашнім засобом є настій із бананової шкірки. Банани містять калій, який допомагає півоніям формувати великі та яскраві квіти.

Для приготування добрива шкірку одного банана потрібно залити літром води та залишити настоюватися на добу. Готовим розчином поливають кущі під корінь.

Навіщо півоніям потрібні опори

Під час рясного цвітіння великі бутони стають важкими й можуть пригинати стебла до землі. Після дощу квіти часто ламаються або починають загнивати.

Щоб цього уникнути, варто встановити спеціальні опори. Для цього підійдуть металеві кільця, дерев’яні кілки або садова сітка. Опори допоможуть кущам зберегти акуратну форму та захистять пагони від пошкоджень.